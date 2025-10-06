Airfryer'da Tavuk Burger ile Çıtır Soğan ve Elmalı Fit Bar Nasıl Yapılır?

Fast food’un en keyifli hali olan burgeri daha sağlıklı ve hafif bir şekilde hazırlamaya ne dersiniz? Tavuk burger, yanında çıtır soğanla tam bir lezzet şöleni yaşatırken, tatlı ihtiyacınızı karşılayacak elmalı fit bar ile menünüz dengelenecek.

Pratik, doyurucu ve tam gün boyu enerjinizi yüksek tutacak bir tarif! 🤤