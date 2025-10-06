onedio
Airfryer'da Tavuk Burger ile Çıtır Soğan ve Elmalı Fit Bar Nasıl Yapılır?

06.10.2025 - 19:34

Fast food’un en keyifli hali olan burgeri daha sağlıklı ve hafif bir şekilde hazırlamaya ne dersiniz? Tavuk burger, yanında çıtır soğanla tam bir lezzet şöleni yaşatırken, tatlı ihtiyacınızı karşılayacak elmalı fit bar ile menünüz dengelenecek.

Pratik, doyurucu ve tam gün boyu enerjinizi yüksek tutacak bir tarif! 🤤

Tavuk Burger 

Malzemeler:

  • 5 adet kemiksiz tavuk kalça

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet soğan

  • 1 çay kaşığı köri

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Bulamak İçin:

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı mısır gevreği/galeta unu karışımı

Yapılışı:

1. Tavuk kalçaları, yumurta, soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatlarla beraber macun kıvamına gelene kadar robottan geçirin. Karışımı bir kaseye aktarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

2. Tavuk köfte harcından parçalar alıp büyük burger köftesi şeklini verin. Köfteleri önce una, sonra yumurtaya, son olarak rondodan geçirilmiş mısır gevreği - mısır unu karışımına bulayın.

3. Üzerlerine sprey yağ sıkıp, arada ter yüz ederek 200 derecede 18 dakika pişirin. Dilediğiniz bir sos , yeşillikle beraber hamburger ekmeğiyle birlikte servis edin. 

Çıtır Soğan 

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası 

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay bardağı maden suyu 

  • 2 adet soğan (halka halinde kesilmiş) 

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

1. Bir kasede un, yumurta, karbonat, nişasta, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve maden suyunu karıştırın. 

2. Halka soğanları bu karışıma, ardından galeta ununa bulayıp hazneye yerleştirin. Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 10 dakika pişirin. 

Elmalı Fit Bar 

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı elma 

  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 adet yumurta

  • 1,5 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

  • 1 adet muz

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

Üzeri İçin:

  • kurutulmuş elma dilimleri

Yapılışı:

1. Elma, kuru üzüm, tarçın, yumurta, bal, yer fıstığı ezmesi, muz ve yulaf ezmesini rondodan geçirin. 20 dakika buzdolabında bekletin. 

2. Hazırladığınız karışımı güveç haznesine alın ve üzerine kurutulmuş elma dilimlerini dizin. 170 derecede 18 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

