Airfryer'da Tavuk Burger ile Çıtır Soğan ve Elmalı Fit Bar Nasıl Yapılır?

Tavuk Burger
Malzemeler:
Bulamak İçin:
Yapılışı:
1. Tavuk kalçaları, yumurta, soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatlarla beraber macun kıvamına gelene kadar robottan geçirin. Karışımı bir kaseye aktarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
2. Tavuk köfte harcından parçalar alıp büyük burger köftesi şeklini verin. Köfteleri önce una, sonra yumurtaya, son olarak rondodan geçirilmiş mısır gevreği - mısır unu karışımına bulayın.
3. Üzerlerine sprey yağ sıkıp, arada ter yüz ederek 200 derecede 18 dakika pişirin. Dilediğiniz bir sos , yeşillikle beraber hamburger ekmeğiyle birlikte servis edin.
Çıtır Soğan
Malzemeler:
1 çay bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı karbonat
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay bardağı maden suyu
2 adet soğan (halka halinde kesilmiş)
1 su bardağı galeta unu
Yapılışı:
1. Bir kasede un, yumurta, karbonat, nişasta, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve maden suyunu karıştırın.
2. Halka soğanları bu karışıma, ardından galeta ununa bulayıp hazneye yerleştirin. Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 10 dakika pişirin.
Elmalı Fit Bar
Malzemeler:
Üzeri İçin:
- kurutulmuş elma dilimleri
Yapılışı:
1. Elma, kuru üzüm, tarçın, yumurta, bal, yer fıstığı ezmesi, muz ve yulaf ezmesini rondodan geçirin. 20 dakika buzdolabında bekletin.
2. Hazırladığınız karışımı güveç haznesine alın ve üzerine kurutulmuş elma dilimlerini dizin. 170 derecede 18 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
