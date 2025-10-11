Airfryer'da Tahinli Yoğurtlu Susamlı Falafel & Baharatlı Çıtır Lavaş Cipsi Nasıl Yapılır?

Ortadoğu mutfağının efsane lezzeti falafel, bu kez susamla daha çıtır bir hale geliyor. Yanına hazırlanan tahinli yoğurt sosuna bayılacaksınız! Üstelik atıştırmalık keyfini zirveye taşıyan baharatlı çıtır lavaş cipsleriyle birleşince hem sağlıklı hem de eğlenceli bir menü isteyenler için birebir! 🤤