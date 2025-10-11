onedio
Airfryer'da Tahinli Yoğurtlu Susamlı Falafel & Baharatlı Çıtır Lavaş Cipsi Nasıl Yapılır?

11.10.2025 - 19:34

Ortadoğu mutfağının efsane lezzeti falafel, bu kez susamla daha çıtır bir hale geliyor. Yanına hazırlanan tahinli yoğurt sosuna bayılacaksınız! Üstelik atıştırmalık keyfini zirveye taşıyan baharatlı çıtır lavaş cipsleriyle birleşince hem sağlıklı hem de eğlenceli bir menü isteyenler için birebir! 🤤

Susamlı Falafel 

Malzemeler:

  • 100 gram nohut (1 gece tuzlu suda bekletilmiş)

  • 100 gram bakla  (1 gece tuzlu suda bekletilmiş)

  • 1 adet soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 avuç taze kişniş

  • 1/4 demet maydanoz

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 çay bardağı susam

Tahinli Yoğurt İçin Malzemeler:

  • 1 su bardağı süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 /2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Bir gece tuzlu suda bekletilmiş nohut ve baklayı soğan, sarımsak, kişniş, maydanoz, tuz, kimyon ve karbonatla beraber rondodan geçirin.

2. Karışımı bir kaseye aktarıp üzerine un ekleyin ve karıştırın. 20 dakika buzdolabında dinlendirin.Karışımdan küçük parçalar alıp elinizle yuvarlayıp yassılaştırın. Susama bulayıp hazneye yerleştirin. 

3. Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 20 dakika pişirin. Bir kasede süzme yoğurt, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın. Pişen falafel ile birlikte servis edin.

Baharatlı Çıtır Lavaş Cipsi 

Malzemeler:

  • 3 adet lavaş

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1,5 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Lavaşları üçgen olacak şekilde kesin. Zeytinyağı ve baharatlarla birlikte güzelce karıştırın.

3. 160 derecede 15 dakika, ara ara karıştırarak pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

