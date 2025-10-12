onedio
Airfryer'da Baharatlı Kanat ve Parmesanlı Taze Patates Nasıl Yapılır?

12.10.2025 - 19:35

Bu baharatlı kanatlar dışı çıtır içi sulu yapısıyla herkesin favorisi olacak! Yanında parmesanla lezzeti ikiye katlanan taze patatesler ise tam bir eşlikçi! 

Hem hafta sonu keyfine hem de kalabalık sofralara çok yakışacak bu ikiliyi mutlaka denemelisiniz! 🤤

Baharatlı Kanat ve Parmesanlı Taze Patates Nasıl Yapılır?

Baharatlı Kanat 

Malzemeler:

  • 800 gram tavuk kanadı

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1,5 çay kaşığı pul biber

  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını bir kasede sıvı yağ, yoğurt, salça, sarımsak ve baharatlarla beraber karıştırıp 30 dakika buzdolabında bekletin.

2. 200 dereceye ayarladığınız Airfryer'da 25 dakika pişirin.

Parmesanlı Taze Patates 

Malzemeler:

  • 500 gram taze patates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 2 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Taze patatesleri ikiye bölün.

2. Zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak rendelenmiş parmesan peyniri ve taze kekik yapraklarıyla beraber karışıtırıp airfryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

