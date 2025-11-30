Acun Ilıcalı Galibiyetlere Alıştı: Hull City ve Maribor Haftayı Galibiyetle Tamamladı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Malibor takımları yükselen bir performans yakalamaya ve galibiyet üstüne galibiyet almaya devam ediyor. Her iki takım da bu haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Acun Ilıcalı, Avrupa'da galibiyete alıştı!
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City ve Maribor takımları haftayı galibiyetle tamamladı.
Hull City, İngiltere Championship'in 18. haftasında Stoke City’i 2-1 mağlup etti.
Maribor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.
