onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Acun Ilıcalı Galibiyetlere Alıştı: Hull City ve Maribor Haftayı Galibiyetle Tamamladı!

Acun Ilıcalı Galibiyetlere Alıştı: Hull City ve Maribor Haftayı Galibiyetle Tamamladı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 11:54

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Malibor takımları yükselen bir performans yakalamaya ve galibiyet üstüne galibiyet almaya devam ediyor. Her iki takım da bu haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Acun Ilıcalı, Avrupa'da galibiyete alıştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City ve Maribor takımları haftayı galibiyetle tamamladı.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City ve Maribor takımları haftayı galibiyetle tamamladı.

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında satın aldığı Hull City ve 2024 yılında satın aldığı Maribor takımları Avrupa'da başarı yakalamaya devam ediyor. Yükselen bir performans yakalayan her iki takım da Acun Ilıcalı'yı Avrupa galibiyetlerine alıştırmayı sürdürüyor.

Hull City, İngiltere Championship'in 18. haftasında Stoke City’i 2-1 mağlup etti.

Hull City, İngiltere Championship'in 18. haftasında Stoke City’i 2-1 mağlup etti.

28 puanla ligde 7. sıraya yükselen Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Ajayi ve 90'da Gelhardt attı.Hull City, haftaya Middlesbrough'yu kendi evinde konuk edecek.

Maribor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Maribor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Deplasmanda Mura ile karşılaşan Maribor, 1-0’lık skorla maçın kazananı oldu. Maribor'a 3 puanı getiren golü 28. dakikada M. Spanring’in kaydetti. Bu galibiyetle Slovenya Ligi'nde ikinci sıradaki yerini koruyan Maribor haftaya Aluminij’i evinde ağırlayacak. Maribor'un şampiyonluk yolundaki iddiası artarak sürüyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın