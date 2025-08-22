ABD Hükümetinden Vize Kararı: 55 Milyondan Fazla Kişinin ABD Vizesi İptal Edilebilir
Washington’dan gelen yeni bir açıklama, milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek kritik bir gelişmeyi gözler önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelinde geçerli vizesi bulunan 55 milyondan fazla kişinin adeta sürekli bir “gözlem altında” olduğunu duyurdu. Vize sahiplerinin ülkede kalış sürelerinden toplumsal güvenliğe kadar geniş bir yelpazede incelendiği bu süreç, olası ihlallerin tespit edilmesi halinde vize iptali ya da sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek. Özellikle öğrencilerin ve protestolara katılan gençlerin durumu, bu tartışmayı daha da hassas bir noktaya taşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.
