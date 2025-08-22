onedio
ABD Hükümetinden Vize Kararı: 55 Milyondan Fazla Kişinin ABD Vizesi İptal Edilebilir

Ali Can YAYCILI
22.08.2025 - 08:41
22.08.2025 - 08:41

Washington’dan gelen yeni bir açıklama, milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek kritik bir gelişmeyi gözler önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelinde geçerli vizesi bulunan 55 milyondan fazla kişinin adeta sürekli bir “gözlem altında” olduğunu duyurdu. Vize sahiplerinin ülkede kalış sürelerinden toplumsal güvenliğe kadar geniş bir yelpazede incelendiği bu süreç, olası ihlallerin tespit edilmesi halinde vize iptali ya da sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek. Özellikle öğrencilerin ve protestolara katılan gençlerin durumu, bu tartışmayı daha da hassas bir noktaya taşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı yanıtta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak 'sürekli incelemeye' tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

Söz konusu ihlallerin, 'vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek' gibi konuları içerdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protestolara ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

