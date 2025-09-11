ABD’de Öldürülen Charlie Kirk’ün Katili Aranıyor: FBI, Yeni Bir Şüphelinin Fotoğrafını Paylaşıp Yardım İstedi
ABD'nin en önde gelen muhafazakar aktivistlerinden olan ve Başkan Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetti. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan FBI, saldırgan olabileceğini tahmin ettiği şüpheli bir kişiyi tespit etti fotoğrafını paylaşarak onu tanıyanlardan yardım istedi.
ABD'de muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist olan Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı.
ABD Başkanı Trump, bir video mesaj yayınlayarak Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.
“Silah ele geçirildi, şahıs üniversite çağında”
