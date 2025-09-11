ABD’de Öldürülen Charlie Kirk’ün Katili Aranıyor: FBI, Yeni Bir Şüphelinin Fotoğrafını Paylaşıp Yardım İstedi

Trump, mesajında, 'Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün.' ifadesini kullandı ve ünlü aktivistin milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtti. Kirk'ün büyük bir vatansever olduğunu anlatan ABD Başkanı, tüm ABD halkına taziye dileklerini sunduğunu kaydetti. Trump, ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törene katıldı. Trump, konuşmasının başında, dün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk'ü bir kez daha andı. Kirk'ün özgürlükler konusunda Amerikan toplumu içinde çok önemli işler başardığını anlatan Trump, 'Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin.' şeklinde konuştu.