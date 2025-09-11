onedio
ABD’de Öldürülen Charlie Kirk’ün Katili Aranıyor: FBI, Yeni Bir Şüphelinin Fotoğrafını Paylaşıp Yardım İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 19:30 Son Güncelleme: 11.09.2025 - 19:53

ABD'nin en önde gelen muhafazakar aktivistlerinden olan ve Başkan Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetti. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan FBI, saldırgan olabileceğini tahmin ettiği şüpheli bir kişiyi tespit etti fotoğrafını paylaşarak onu tanıyanlardan yardım istedi.

ABD'de muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist olan Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı.

Boynundan vurulan Kirk'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, aktivistin ameliyata alındığını açıkladı ancak müdahale yeterli olmadı. Saldırı sonrası Kirk için dua isteyen ABD Başkanı Donald Trump, destekçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyordu.

ABD Başkanı Trump, bir video mesaj yayınlayarak Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Trump, mesajında, 'Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün.' ifadesini kullandı ve ünlü aktivistin milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtti. Kirk'ün büyük bir vatansever olduğunu anlatan ABD Başkanı, tüm ABD halkına taziye dileklerini sunduğunu kaydetti. Trump, ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. 

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törene katıldı. Trump, konuşmasının başında, dün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk'ü bir kez daha andı. Kirk'ün özgürlükler konusunda Amerikan toplumu içinde çok önemli işler başardığını anlatan Trump, 'Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin.' şeklinde konuştu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntülerden saldırganın kampüse gelişi ve kampüse girişinden hemen önceki hareketlerini takip etmeyi başardıklarını açıkladı. Mason, 'Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik' dedi.

Bölge sakinleriyle temas kurarak güvenlik kameralarını incelediklerini ve ipucu bulmaya çalıştıklarını ifade eden Mason, 'Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız var ancak şu an için bunu yayımlamayacağız. Bu kişiyi teşhis etmek için bazı teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak medyaya başvuracağız ve bu görüntünün kamuoyu ile paylaşılarak kimliğinin tespit edilmesi için yardım isteyeceğiz. Ancak, şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz' dedi.

Dün yaşananların Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, 'Elimizdeki her ipucunu değerlendiriyoruz, polis, her soruşturmacı, her yerel kurum kendini bu işe adamış durumda. Kolluk kuvvetlerinden gelen destek muazzam oldu. Tüm imkanlarımızı buna seferber ediyoruz ve saldırganı yakalayacağız' dedi.

“Silah ele geçirildi, şahıs üniversite çağında”

Şüphelinin yaşı sayesinde üniversitedeki kalabalık içinde gayet iyi gizlenebildiğini ifade eden Mason, 'Şu anda çok fazla ayrıntı açıklamıyoruz, yakında açıklayacağız ama şu an için değil. Ancak şahsın üniversite çağında olduğu görünüyor. Onu takip edebileceğimizden eminiz' dedi.

Basın toplantısında FBI'ın Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, dün Charlie Kirk'in trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI ajanlarının saldırganı bulmak için ara vermeksizin çalıştığını söyledi. Bohls, 'Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek' dedi.

Saldırının saikinin bilinmediğini ifade eden Bohls, 'Tüm ipuçları ve ihbarlar eksiksiz şekilde araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130'dan fazla ihbar aldık. Halkımıza bunun için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda' dedi.

FBI'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
