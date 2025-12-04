500 Milyon Sterlinlik Gökdelen Projesi Ortalığı Karıştırdı: Ülke Ayağa Kalktı
İsviçre Alpleri’ndeki Zermatt kasabası, sadece kış turizmiyle değil, son günlerde dev bir gökdelen projesiyle de gündemde. Ünlü mimar ve girişimci Heinz Julen tarafından tasarlanan Lina Peak projesi, ülkenin en yüksek binası olma hedefiyle tanıtıldı.
Ancak Zermatt’ın doğasına dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsviçre’nin en yüksek binası olacak Lina Peak, konut krizine "dikey çözüm" iddiasıyla duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğa ve kimlik endişeleri, projeye yönelik en sert eleştirileri tetikliyor.
Projenin kaderi halk oylamasına bağlı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Halkın gökdeleni" sloganıyla kakalamaya çalışın. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda işe yarıyor ama sizde garanti veremem.