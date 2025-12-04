500 Milyon Sterlinlik Gökdelen Projesi Ortalığı Karıştırdı: Ülke Ayağa Kalktı

Lina Peak’in inşa edilmesi için seçilen alanın mevcut statüsü 'tarım arazisi'. Plan değişikliğinin yapılması, yasal olarak halk oylamasına sunulmak zorunda. İsviçre’nin yerel demokrasi geleneği gereği, bu tür projeler ancak bölge halkının onayıyla hayata geçebiliyor.

İsviçre kamuoyu da bu nedenle gelişmeleri adım adım takip ediyor.