onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
500 Milyon Sterlinlik Gökdelen Projesi Ortalığı Karıştırdı: Ülke Ayağa Kalktı

500 Milyon Sterlinlik Gökdelen Projesi Ortalığı Karıştırdı: Ülke Ayağa Kalktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 17:11

İsviçre Alpleri’ndeki Zermatt kasabası, sadece kış turizmiyle değil, son günlerde dev bir gökdelen projesiyle de gündemde. Ünlü mimar ve girişimci Heinz Julen tarafından tasarlanan Lina Peak projesi, ülkenin en yüksek binası olma hedefiyle tanıtıldı.

Ancak Zermatt’ın doğasına dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsviçre’nin en yüksek binası olacak Lina Peak, konut krizine "dikey çözüm" iddiasıyla duyuruldu.

İsviçre’nin en yüksek binası olacak Lina Peak, konut krizine "dikey çözüm" iddiasıyla duyuruldu.

Proje, toplam 500 milyon sterlin bütçeyle hayata geçirilmek isteniyor. Gökdelenin alt 32 katında yerel halk için uygun fiyatlı konutlar planlanırken üst katlarda yabancı yatırımcılara satılacak lüks daireler bulunacak.

Kasabanın nüfusu 5800 civarında olmasına rağmen, kış aylarında 40 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Bunun etkisiyle metrekare fiyatları 20 bin İsviçre frangına yaklaşıyor. Yer bulmakta zorlanan genç nüfus, yıllardır Alpler’den büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor.

Doğa ve kimlik endişeleri, projeye yönelik en sert eleştirileri tetikliyor.

Doğa ve kimlik endişeleri, projeye yönelik en sert eleştirileri tetikliyor.

Birçok Zermatt sakini, kasabanın simgesi olan Matterhorn Dağı manzarasının büyük ölçüde kapanmasından endişe ediyor. Turizmin temel cazibe unsuru olan bu manzaranın gökdelenle birlikte 'ticari görüntüye mahkum edileceğini' savunanlar, projenin kasabanın kimliğini yıpratacağını düşünüyor.

Bunun yanında, Zermatt’ın halihazırda turizm baskısından bunaldığına dikkat çekiliyor. Bölge halkı, daha fazla lüks dairenin yapılmasının yabancı yatırımcı akınını artırarak fiyatları daha da yükselteceğini düşünüyor.

Projenin kaderi halk oylamasına bağlı.

Projenin kaderi halk oylamasına bağlı.

Lina Peak’in inşa edilmesi için seçilen alanın mevcut statüsü 'tarım arazisi'. Plan değişikliğinin yapılması, yasal olarak halk oylamasına sunulmak zorunda. İsviçre’nin yerel demokrasi geleneği gereği, bu tür projeler ancak bölge halkının onayıyla hayata geçebiliyor. 

İsviçre kamuoyu da bu nedenle gelişmeleri adım adım takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

"Halkın gökdeleni" sloganıyla kakalamaya çalışın. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda işe yarıyor ama sizde garanti veremem.