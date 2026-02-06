3 Yıl Sonra Duygu Dolu Buluşma: 6 Şubat Depremi Sonrası Kendisine Parkasını Veren Albayla 3 Yıl Sonra Buluştu
Hatay'da üniversite öğrencisi Beliz Aydın (19), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden annesi ile iki bacağı ampute edilen ağabeyini enkazdan çıkardıktan sonra üşümesin diye kendisine parkasını veren emekli Albay Raşit Çelik ile Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aradan geçen zamana rağmen sakladığı parkayı Albay Çelik’e iade eden Aydın, “Soğukta ben tek başıma beklerken parkanızı verdiniz. Bana o kadar güven verdi ki, tek başıma kalmadığımı hissetmedim. Beni çok güvende hissettirdiniz” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde üniversite öğrencisi Beliz Aydın, annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın, yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı.
Beliz Aydın ise buluşmada gözyaşlarını tutamadı.
Emekli Albay Raşit Çelik ise deprem günü yaşananları şöyle anlattı:
