3 Yıl Sonra Duygu Dolu Buluşma: 6 Şubat Depremi Sonrası Kendisine Parkasını Veren Albayla 3 Yıl Sonra Buluştu

Beliz Aydın enkazdan hafif sıyrıklarla çıkarılırken, enkaz altındaki Betül Günyaşar ve Abdurrahman Aydın, 16'ncı saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Emekli Albay Raşit Çelik, kurtarma çalışmalarını takip eden Beliz Aydın’a üşümemesi için parkasını verdi. Günyaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Abdurrahman Aydın’ın iki bacağı ampute edildi. Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kendisine verilen parkayı özenle saklayan Beliz Aydın, rütbeli askerin emanetini kendisine geri vermek için beklediğini söyledi.

Beliz Aydın’ın çağrısı üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında emekli Albay Raşit Çelik, depremin 3’üncü yıl dönümünde Hatay’a geldi. Asrın felaketinin ardından Raşit Çelik, Çekmece Mahallesi’nde oturan Beliz Aydın ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Çelik, Beliz ve ağabeyine hatıra için komando beresi ve tablet hediye etti. Beliz’in ağabeyi Abdurrahman Aydın’a ise akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Buluşmada konuşan Abdurrahman Aydın, 'Askerlerimiz beni ve annemi, canlarını riske atarak enkaz altından çıkardılar. Minnettarız. Allah razı olsun. Kardeşim orada tek başına kalmıştı, parkanızı vermiştiniz. Çok teşekkür ederiz' dedi.