3 Ekim Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki 22 İlçesinde Elektrik Kesintisi Olacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 8 saate kadar sürebilecek elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy gibi büyük ilçelerinde arasında olduğu 22 İstanbul ilçesinde 8 saate kadar sürecek elektrik kesintileri olacak.
BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü İstanbul’da 22 ilçede planlı olarak elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.
