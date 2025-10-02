onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Ekim Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki 22 İlçesinde Elektrik Kesintisi Olacak

3 Ekim Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki 22 İlçesinde Elektrik Kesintisi Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2025 - 20:47

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 8 saate kadar sürebilecek elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy gibi büyük ilçelerinde arasında olduğu 22 İstanbul ilçesinde 8 saate kadar sürecek elektrik kesintileri olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü İstanbul’da 22 ilçede planlı olarak elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.

BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü İstanbul’da 22 ilçede planlı olarak elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını duyurdu. 

3 Ekim 2025 Cum gününün ilk saatlerinden yapılacak olan kesintiler, şu ilçeleri kapsıyor:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın