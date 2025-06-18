3-0'lık Galibiyet Sonrası Santarelli'den Öz Eleştiri
A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının sonunda yaptığı açıklamada takımın gelişmeye ihtiyacı olduğunu bu yüzden çok çalışmaları gerektiğini belirtti.
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"Potansiyelimizin %50'sinde bile değiliz" dedi
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"Zaman" vurgusu büyük ölçüde eleştirilere neden oldu
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