3-0'lık Galibiyet Sonrası Santarelli'den Öz Eleştiri

Filenin Sultanları'nın koçu Daniele Santarelli, 3-0'lık Dominik zaferinin kendisini çok mutlu etmediğini ifade etti.

Mücadelenin sonunda konuşan Santarelli, 'Seviyemizin şu an çok iyi olmadığını biliyorum ama normal çünkü çoğu oyuncumuz uzun süredir oynamıyor. Vargas mesela 2 aydır oynamıyor, ilk maçı. İlk haftayı oynayan genç takımımız Modena'da bir turnuva oynamıştı. Birçok oyuncumuzun ilk maçıydı. Bu şekilde bitirmek önemliydi. Umarım her gün gelişerek devam ederiz. Galibiyet için mutlu olabiliriz ama çok değil çünkü çok çalışmamız gerek. Şu an potansiyelimizin %50'sinde bile değiliz. Çok gelişmemiz lazım ama mutluyum çünkü oyuncularımız uzun süredir oynamıyordu. Bir arada kalmalıyız. Bazı durumların mükemmel olmadığını kabul ederek adım adım gelişmeliyiz' dedi.