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3-0'lık Galibiyet Sonrası Santarelli'den Öz Eleştiri

3-0'lık Galibiyet Sonrası Santarelli'den Öz Eleştiri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 23:37

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının sonunda yaptığı açıklamada takımın gelişmeye ihtiyacı olduğunu bu yüzden çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

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"Potansiyelimizin %50'sinde bile değiliz" dedi

"Potansiyelimizin %50'sinde bile değiliz" dedi

Filenin Sultanları'nın koçu Daniele Santarelli, 3-0'lık Dominik zaferinin kendisini çok mutlu etmediğini ifade etti. 

Mücadelenin sonunda konuşan Santarelli,  'Seviyemizin şu an çok iyi olmadığını biliyorum ama normal çünkü çoğu oyuncumuz uzun süredir oynamıyor. Vargas mesela 2 aydır oynamıyor, ilk maçı. İlk haftayı oynayan genç takımımız Modena'da bir turnuva oynamıştı. Birçok oyuncumuzun ilk maçıydı. Bu şekilde bitirmek önemliydi. Umarım her gün gelişerek devam ederiz.  Galibiyet için mutlu olabiliriz ama çok değil çünkü çok çalışmamız gerek. Şu an potansiyelimizin %50'sinde bile değiliz. Çok gelişmemiz lazım ama mutluyum çünkü oyuncularımız uzun süredir oynamıyordu. Bir arada kalmalıyız. Bazı durumların mükemmel olmadığını kabul ederek adım adım gelişmeliyiz' dedi.

"Zaman" vurgusu büyük ölçüde eleştirilere neden oldu

"Zaman" vurgusu büyük ölçüde eleştirilere neden oldu
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Voleybolseverler sosyal medyada kadro değerlendirmesi doğru bulmadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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