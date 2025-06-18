Shaktar İhtimali Sonrası Beşiktaş Taraftarından Transfer İsyanı
Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrası başkan ve yönetimlerine tepkili. Tepkinin sebebiyse şu ana kadar transferde resmi bir adım atılmaması. Siyaz-beyazlılar, Shaktar ihtimaline karşın daha şimdiden 'Konferans Ligi hayırlı olsun' dedi.
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Süper Lig'i dördüncü bitiren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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Taraftarlar, "transferler nerede?" diye sormaya başladı
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