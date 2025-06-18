Shaktar İhtimali Sonrası Beşiktaş Taraftarından Transfer İsyanı

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrası başkan ve yönetimlerine tepkili. Tepkinin sebebiyse şu ana kadar transferde resmi bir adım atılmaması. Siyaz-beyazlılar, Shaktar ihtimaline karşın daha şimdiden 'Konferans Ligi hayırlı olsun' dedi.