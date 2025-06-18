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Shaktar İhtimali Sonrası Beşiktaş Taraftarından Transfer İsyanı

Shaktar İhtimali Sonrası Beşiktaş Taraftarından Transfer İsyanı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 18:01

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrası başkan ve yönetimlerine tepkili. Tepkinin sebebiyse şu ana kadar transferde resmi bir adım atılmaması. Siyaz-beyazlılar, Shaktar ihtimaline karşın daha şimdiden 'Konferans Ligi hayırlı olsun' dedi.

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Süper Lig'i dördüncü bitiren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'i dördüncü bitiren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son haftalarında kritik puan kayıplarıyla üçüncü basamağı Samsunspor'a kaptırmış, Avrupa Ligi'ne daha geç başlama fırsatını kaçırmıştı. 

Kara Kartal'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibinin Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ile Finlandiya'dan Ilves Tampere eşleşmesinin galibi olacağı açıklandı.

*Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine sezoun Eyüpspor'da bitiren Arda Turan'ı getirmişti.

Taraftarlar, "transferler nerede?" diye sormaya başladı

Taraftarlar, "transferler nerede?" diye sormaya başladı
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Avrupa macerasındaki yol haritasının belli olmasının ardından  Beşiktaşlılar, sosyal medyada yönetimin sessizliğine isyan etti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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