onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Neden Türk Takımları Yok?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Neden Türk Takımları Yok?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 16:27

Liglerin sona ermesiyle gözler FIFA’nın toplamda 1 milyar dolarlık rekor ödülle düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilirken Türk takımlarının bu dev organizasyonda neden yer almadığı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor. Bu içeriğimizde, turnuvaya katılım kriterini açıklıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımları yok?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımları yok?

Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Türk takımlarının olmama, yer almama sebebi Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçlar. Temsilcilerimiz son dört yılda ciddi başarı yakalasaydı bu turnuvaya katılım sağlayabilecekti. Katılım kriteri UEFA'daki katsayı sıralaması.

Peki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?

Peki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?

Kupada Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya ve ev sahibi ABD'den birer ekip mücadele ediyor. Organizasyona katılım sağlayan takımlar şu şekilde:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar, format ve para ödülü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar, format ve para ödülü

32 takımın mücadele ettiği turnuvadaki 4 takımlı 8 grup şöyle oluştu:

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Her takım galibiyet başına 2 milyon dolar alacak. Beraberlik için ise para ödülü 1 milyon dolar. Etaba göre kazanç da artacak. Şampiyon takım, yaklaşık 125 milyon doları aşan gelirin sahibi olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın