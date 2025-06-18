FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Neden Türk Takımları Yok?
Liglerin sona ermesiyle gözler FIFA’nın toplamda 1 milyar dolarlık rekor ödülle düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilirken Türk takımlarının bu dev organizasyonda neden yer almadığı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor. Bu içeriğimizde, turnuvaya katılım kriterini açıklıyoruz.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımları yok?
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Peki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar, format ve para ödülü
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