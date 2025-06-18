FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımları yok?

32 takımın mücadele ettiği turnuvadaki 4 takımlı 8 grup şöyle oluştu:

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Her takım galibiyet başına 2 milyon dolar alacak. Beraberlik için ise para ödülü 1 milyon dolar. Etaba göre kazanç da artacak. Şampiyon takım, yaklaşık 125 milyon doları aşan gelirin sahibi olacak.