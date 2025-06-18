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Filenin Sultanları'nın Dominik Zaferine Gelen Tepkiler

Filenin Sultanları'nın Dominik Zaferine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 22:29

Milletler Ligi'nde henüz kaybetmeyen Filenin Sultanları'nın Dominik karşısındaki oyunu voleybolseverlerin beklentisinin altında kaldı. Sosyal medyada maça dair öne çıkan paylaşımlarda genel görüş, parkede heyecanın olmamasıydı.

Maç detaylarını ve gelecek maçların programını bu içeriğimizde aktarmıştık

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Peki voleybolseverler sosyal medyada maça dair ne diyor?

Peki voleybolseverler sosyal medyada maça dair ne diyor?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Olumsuz bakarsanız söylenecek şey tabii bulunur. Kendi seyircimizin önüne çıkıldığı için de heyecan vardı. En iyisi, 3-0 kazanılan maçta böyle olumsuzlukları... Devamını Gör