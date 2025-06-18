Filenin Sultanları'nın Dominik Zaferine Gelen Tepkiler
Milletler Ligi'nde henüz kaybetmeyen Filenin Sultanları'nın Dominik karşısındaki oyunu voleybolseverlerin beklentisinin altında kaldı. Sosyal medyada maça dair öne çıkan paylaşımlarda genel görüş, parkede heyecanın olmamasıydı.
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Peki voleybolseverler sosyal medyada maça dair ne diyor?
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Olumsuz bakarsanız söylenecek şey tabii bulunur. Kendi seyircimizin önüne çıkıldığı için de heyecan vardı. En iyisi, 3-0 kazanılan maçta böyle olumsuzlukları... Devamını Gör