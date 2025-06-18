Namağlup Devam: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik'i Yenerek 5'te 5 Yaptı

İlk haftasına Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde sırasıyla Fransa, Tayland, Polonya ve Çin'i yenmeyi başaran Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Filenin Sultanları, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Dominik mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı.

Milliler, rakibini 3-0'la geçti:

1. Set Sonucu: 25-27

2. Set Sonucu: 19-25

3. Set Sonucu: 26-28

Vargas, 16 sayıyla takımımızda en skorer isim olurken Hande Baladın da 15 sayı kaydetti.