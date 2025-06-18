onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Namağlup Devam: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik'i Yenerek 5'te 5 Yaptı

Namağlup Devam: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik'i Yenerek 5'te 5 Yaptı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 21:10

Üst üste aldığı galibiyetlerle muhteşem bir çıkış yakalayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftasını kayıpsız geçtiği Milletler Ligi'nde beşinci galibiyeti imza attı. İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, parkeden 3-0'la ayrıldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, kaybetmeyi unuttu: Turnuvada üst üste beşinci galibiyet

Filenin Sultanları, kaybetmeyi unuttu: Turnuvada üst üste beşinci galibiyet

İlk haftasına Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde sırasıyla Fransa, Tayland, Polonya ve Çin'i yenmeyi başaran Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. 

Filenin Sultanları, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Dominik mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. 

Milliler, rakibini 3-0'la geçti:

  • 1. Set Sonucu: 25-27

  • 2. Set Sonucu: 19-25

  • 3. Set Sonucu: 26-28

Vargas, 16 sayıyla takımımızda en skorer isim olurken Hande Baladın da 15 sayı kaydetti.

Maç sonundaki sevinç pozumuz

Sıradaki rakiplerimiz

Sıradaki rakiplerimiz

  • 19 Haziran Perşembe / 19.30 / Kanada (TRT Spor)

  • 21 Haziran Cumartesi / 19.30 / Güney Kore (TRT Spor)

  • 22 Haziran Pazar / 19.30 / Brezilya (TRT Spor)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
16
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın