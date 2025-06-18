Namağlup Devam: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik'i Yenerek 5'te 5 Yaptı
Üst üste aldığı galibiyetlerle muhteşem bir çıkış yakalayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftasını kayıpsız geçtiği Milletler Ligi'nde beşinci galibiyeti imza attı. İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, parkeden 3-0'la ayrıldı!
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Filenin Sultanları, kaybetmeyi unuttu: Turnuvada üst üste beşinci galibiyet
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