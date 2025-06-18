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Arda Güler İspanya'daki Ankette Birinci Çıktı! Milli Yıldıza Destek Tam

Arda Güler İspanya'daki Ankette Birinci Çıktı! Milli Yıldıza Destek Tam

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 18:56

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcumuz Arda Güler’i eflatun-beyazlı forma altında daha sık göreceğimizin sinyallerini vermişti. İspanyol basınından AS’ın yaptığı ankette de taraftarların, genç yıldızı kendi pozisyonundaki diğer oyuncuların önünde tuttuğu görüldü.

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Al Hilal maçı öncesi Arda Güler hakkında konuşmuştu

Al Hilal maçı öncesi Arda Güler hakkında konuşmuştu

Ancelotti ile kupasız geçen sezonun ardından, takıma nasıl bir etki yapacağı merak edilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde Arda Güler'in ilerleyen süreçte daha fazla süre alacağını ifade etmişti.

İspanyol teknik adam, konuya dair yaptığı açıklamada 'Bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, günden güne ilerledi. Arda , Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal.' ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcu, AS'ın anketinde Rodrygo ve Diaz'ı geride bıraktı

Milli futbolcu, AS'ın anketinde Rodrygo ve Diaz'ı geride bıraktı

İspanya basınından AS, Real Madrid taraftarlarına 'Vinicius ve Mbappe'nin yanında kim oynamalı?' sorusunu sordu. Taraftarların %45'i Arda Güler cevabını verdi:

  • %45 Arda Güler sağ kenarda olmalı

  • %24 Diziliş 4-4-2'ye dönmeli

  • %23 Rodrygo sağ kenarda olmalı

  • %8 Brahim Diaz sağ kenarda olmalı

Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman?

Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan iki ekip, 18 Haziran Çarşamba (bu akşam) günü, saat 22'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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