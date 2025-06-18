Arda Güler İspanya'daki Ankette Birinci Çıktı! Milli Yıldıza Destek Tam
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcumuz Arda Güler’i eflatun-beyazlı forma altında daha sık göreceğimizin sinyallerini vermişti. İspanyol basınından AS’ın yaptığı ankette de taraftarların, genç yıldızı kendi pozisyonundaki diğer oyuncuların önünde tuttuğu görüldü.
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Al Hilal maçı öncesi Arda Güler hakkında konuşmuştu
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