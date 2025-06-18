Arda Güler İspanya'daki Ankette Birinci Çıktı! Milli Yıldıza Destek Tam

Ancelotti ile kupasız geçen sezonun ardından, takıma nasıl bir etki yapacağı merak edilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde Arda Güler'in ilerleyen süreçte daha fazla süre alacağını ifade etmişti.

İspanyol teknik adam, konuya dair yaptığı açıklamada 'Bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, günden güne ilerledi. Arda , Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal.' ifadelerini kullanmıştı.