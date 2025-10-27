onedio
28 Ekim Salı Hava Durumu: İstanbul’da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Şiddetli Yağmur İstanbul’da Hayatı Felç Etti

28 Ekim Salı Hava Durumu: İstanbul’da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Şiddetli Yağmur İstanbul’da Hayatı Felç Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 20:54

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Hava ulaşımında da aksamalar oldu. İniş yapmakta zorlanan uçaklar havada dolaşmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu.

Özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte Kartal’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış etkisini sürdürüyor.

Yağmur sonrası İstanbul'dan bazı görüntüler...

Uçaklar iniş yapamadı, havada tur attı!

İstanbul Havalimanı'nda da sağanak yağış etkili olurken, Cümülonimbus (CB) olarak adlandırılan kötü hava şartlarına ve yıldırımlara neden olan bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor. CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.

Pilotlar, hava trafiğiyle ilgili kontrollerde gördükleri olumsuz hava koşulları olduğunu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlar yarın da devam edecek.

Hava sıcaklıklarının yarın en düşük 12, en yüksek 19 derece civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta ortasında güneşli bir havanın hakim olacak.

