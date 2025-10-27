28 Ekim Salı Hava Durumu: İstanbul’da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Şiddetli Yağmur İstanbul’da Hayatı Felç Etti
İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Hava ulaşımında da aksamalar oldu. İniş yapmakta zorlanan uçaklar havada dolaşmak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağmur sonrası İstanbul'dan bazı görüntüler...
Uçaklar iniş yapamadı, havada tur attı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlar yarın da devam edecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın