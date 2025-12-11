213 Bin TL'lik Dünyanın En Akıllı Tuvaleti Tanıtıldı! İdrarı Bile Analiz Ediyor

Ayarlara göre bir kişinin uzun süre tuvaleti kullanmaması durumunda, aile üyelerine otomatik bildirim gönderilebiliyor. Süre 8 veya 12 saat olarak ayarlanabiliyor ve özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyler için güvenlik amacıyla tasarlanmış önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Sistem, kullanıcının günlük rutinindeki sessiz değişiklikleri tespit ederek bir tür erken uyarı mekanizması oluşturuyor. Uzun süre tuvalete gidilmemesi çoğu zaman gözden kaçan bir durum olsa da sağlık açısından ciddi sorunlara işaret edebiliyor.