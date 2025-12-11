onedio
213 Bin TL'lik Dünyanın En Akıllı Tuvaleti Tanıtıldı! İdrarı Bile Analiz Ediyor

213 Bin TL'lik Dünyanın En Akıllı Tuvaleti Tanıtıldı! İdrarı Bile Analiz Ediyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 17:25

Akıllı ev teknolojilerinin hızla yayıldığı bu dönemde, banyo da artık bu dönüşümün bir parçası haline geliyor. Güney Kore merkezli VOVO’nun tanıttığı yeni akıllı tuvalet, sağlık verilerini takip edebilmesiyle dünya gündemine taşındı. CES 2026’da ödül almayı başaran ürün, fiyatıyla da kullanıcıların ilgisini çekti.

Sağlık takibi yapabilen VOVO Neo, idrar analiz sensörüyle dikkat çekiyor

Sağlık takibi yapabilen VOVO Neo, idrar analiz sensörüyle dikkat çekiyor

VOVO Neo’nun en öne çıkan özelliği, tuvaletin içine yerleştirilen idrar analiz sensörü. Bu sensör, kullanıcının su tüketimi ve genel sağlık durumu hakkında temel sinyalleri gerçek zamanlı olarak ölçebiliyor. 

Veriler, duvara monte edilen küçük dijital ekranda anında gösteriliyor. Laboratuvar testlerinin yerini tutmasa da basit değişiklikleri tespit ederek kullanıcıyı uyarmasıyla yenilikçi bir sağlık destek sistemi sunuyor.

Şirket, bu özelliğin özellikle böbrek rahatsızlığı, diyabet ya da kronik sağlık problemi olan bireylerde günlük takibi kolaylaştıracağını belirtiyor.

Tuvalet alışkanlıklarını izleyerek uyarı sistemi oluşturuyor

Tuvalet alışkanlıklarını izleyerek uyarı sistemi oluşturuyor

Ayarlara göre bir kişinin uzun süre tuvaleti kullanmaması durumunda, aile üyelerine otomatik bildirim gönderilebiliyor. Süre 8 veya 12 saat olarak ayarlanabiliyor ve özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyler için güvenlik amacıyla tasarlanmış önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Sistem, kullanıcının günlük rutinindeki sessiz değişiklikleri tespit ederek bir tür erken uyarı mekanizması oluşturuyor. Uzun süre tuvalete gidilmemesi çoğu zaman gözden kaçan bir durum olsa da sağlık açısından ciddi sorunlara işaret edebiliyor.

Otomatik kapaktan su tasarrufu sağlayan akıllı sifona kadar pek çok özellik bir arada.

Otomatik kapaktan su tasarrufu sağlayan akıllı sifona kadar pek çok özellik bir arada.

Otomatik açılıp kapanan kapak, ısıtmalı oturma yüzeyi, sıcak hava kurutucusu ve kendi kendini temizleyen sprey nozulu gibi özellikler temel konforu artırıyor. Kötü kokuyu filtreleyen hava arıtma sistemi de cihazın hijyen standartlarını bir üst seviyeye taşıyor.

Cihazın akıllı sifon sistemi ise oturma süresini algılayarak her kullanımda ne kadar su harcanacağını kendi belirliyor. Bu mekanizma, aynı zamanda su tasarrufuna katkı sağlıyor. Ürünün satış fiyatı 4.999 dolar olarak açıklandı ve bu rakam Türkiye’de yaklaşık 213 bin TL’ye karşılık geliyor. Ürün, CES 2026 İnovasyon Ödülü’nü almayı başardı.

