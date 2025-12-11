213 Bin TL'lik Dünyanın En Akıllı Tuvaleti Tanıtıldı! İdrarı Bile Analiz Ediyor
Akıllı ev teknolojilerinin hızla yayıldığı bu dönemde, banyo da artık bu dönüşümün bir parçası haline geliyor. Güney Kore merkezli VOVO’nun tanıttığı yeni akıllı tuvalet, sağlık verilerini takip edebilmesiyle dünya gündemine taşındı. CES 2026’da ödül almayı başaran ürün, fiyatıyla da kullanıcıların ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık takibi yapabilen VOVO Neo, idrar analiz sensörüyle dikkat çekiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuvalet alışkanlıklarını izleyerek uyarı sistemi oluşturuyor
Otomatik kapaktan su tasarrufu sağlayan akıllı sifona kadar pek çok özellik bir arada.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın