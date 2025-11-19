21 Şehirde, Emekli Sayısı Aktif Çalışan Sayısını Geçti

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinde kritik bir gösterge olan aktif/pasif oranı, 2024 yılı genelinde 1,61 olarak kaydedildi. Ağustos ayında ise oran 1,60 seviyesine geriledi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor.

21 şehirde ise emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. İşte o şehirler:

•⁠ Amasya

•⁠ Artvin

•⁠ Aydın

•⁠ Balıkesir

•⁠ Burdur

•⁠ Çanakkale

•⁠ Çorum

• Edirne

•⁠ Giresun

•⁠ Kırklareli

• Kırşehir

•⁠ Kütahya

•⁠ Ordu

•⁠ Rize

•⁠ Sinop

•⁠ Tokat

•⁠ Trabzon

• Yozgat

•⁠ Zonguldak

•⁠ Bartın

•⁠ Karabük