onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
21 Şehirde, Emekli Sayısı Aktif Çalışan Sayısını Geçti

21 Şehirde, Emekli Sayısı Aktif Çalışan Sayısını Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 09:59

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı verilere göre, 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. 

Kaynak: Habertürk - Ahmet Kıvanç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını aştı.

21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını aştı.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinde kritik bir gösterge olan aktif/pasif oranı, 2024 yılı genelinde 1,61 olarak kaydedildi. Ağustos ayında ise oran 1,60 seviyesine geriledi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor.

21 şehirde ise emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. İşte o şehirler:

•⁠ Amasya 

•⁠ Artvin

•⁠ Aydın

•⁠ Balıkesir

•⁠ Burdur

•⁠ Çanakkale

•⁠ Çorum

Edirne

•⁠ Giresun

•⁠ Kırklareli

Kırşehir

•⁠ Kütahya

•⁠ Ordu 

•⁠ Rize

•⁠ Sinop

•⁠ Tokat

•⁠ Trabzon

Yozgat

•⁠ Zonguldak

•⁠ Bartın 

•⁠ Karabük

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın