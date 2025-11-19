onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vatandaşlara Çağrı Yapıldı: Bu Köylere Yerleşenlere 500 Bin TL Para Verilecek!

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı: Bu Köylere Yerleşenlere 500 Bin TL Para Verilecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 09:13 Son Güncelleme: 19.11.2025 - 09:25

Yunanistan, Edirne sınırında bulunan üç köydeki yerleşim nüfusunu artırmak için vatandaşlarına çağrıda bulundu. Soufli, Orestiada ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 10 bin Euro destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Söz konusu köyler, Edirne şehir merkezine yalnızca 25 kilometre uzaklıkta.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 500 bin TL verilecek!

Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 500 bin TL verilecek!

Halk TV’de yer alan habere göre; Şubat 2025'te Yunan Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte, Edirne'ye komşu köylerde yerleşik nüfusu artırabilmek için destek ödemesi vermeye başlayan Yunanistan, Meriç Nehri boyunca uzanan köylere yerleşen vatandaşlarına 10 bin euro (yaklaşık 500 bin TL) ödeme yapılacağını ilan etmişti.

Düzenleme ile nüfusu 500'ün üzerinde olan yerleşim yerine taşınacaklar için 6 bin Euro destek ödemesi yapılacağı ilan edilirken, ailenin sahip olduğu her çocuk için bu tutar bin Euro artırılacak ve toplamda destek ödemeleri 10 bin Euro'ya ulaşabilecek.

Türk nüfusunun da etkin olduğu bu köyler Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) olarak belirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın