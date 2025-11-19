Vatandaşlara Çağrı Yapıldı: Bu Köylere Yerleşenlere 500 Bin TL Para Verilecek!
Yunanistan, Edirne sınırında bulunan üç köydeki yerleşim nüfusunu artırmak için vatandaşlarına çağrıda bulundu. Soufli, Orestiada ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 10 bin Euro destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Söz konusu köyler, Edirne şehir merkezine yalnızca 25 kilometre uzaklıkta.
Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 500 bin TL verilecek!
