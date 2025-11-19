Vatandaşlara Çağrı Yapıldı: Bu Köylere Yerleşenlere 500 Bin TL Para Verilecek!

Halk TV’de yer alan habere göre; Şubat 2025'te Yunan Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte, Edirne'ye komşu köylerde yerleşik nüfusu artırabilmek için destek ödemesi vermeye başlayan Yunanistan, Meriç Nehri boyunca uzanan köylere yerleşen vatandaşlarına 10 bin euro (yaklaşık 500 bin TL) ödeme yapılacağını ilan etmişti.

Düzenleme ile nüfusu 500'ün üzerinde olan yerleşim yerine taşınacaklar için 6 bin Euro destek ödemesi yapılacağı ilan edilirken, ailenin sahip olduğu her çocuk için bu tutar bin Euro artırılacak ve toplamda destek ödemeleri 10 bin Euro'ya ulaşabilecek.

Türk nüfusunun da etkin olduğu bu köyler Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) olarak belirlendi.