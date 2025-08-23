onedio
2025 Yazının Çilesini Tek Fotoğrafla Anlatan X Kullanıcıları

Dilara Şimşek
23.08.2025 - 14:52

Sosyal medyada yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla 2025 yaz mevsimi herkesi hüsrana uğrattı. Ekonomik nedenlerden dolayı kimisi tatili evinde geçirdi kimi ise aşırı sıcaklarda ruh ve akıl sağlığını korumakla uğraştı. X’te ‘@nedeolsabiz’ isimli kullanıcı “Güzel bir yaz geçirdiysen gülümse” paylaşımını yaptı. O tweete gelen görseller ise “Böyle yaz olmaz olsun” dedirterek güldürdü. Hadi gelin hep birlikte yaz mevsimini tek bir görselle anlatan kullanıcılara bakalım!! 👀

Her şeyi başlatan paylaşım böyleydi...

twitter.com

X'te '@nedeolsabiz' isimli kullanıcı yaz mevsiminden yaka silkenlerin fitilini ateşledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bir an önce bitmesini istediğimiz yaz mevsimi tek bir fotoğrafla anlatan kullanıcılar kırdı geçirdi.

İşte o paylaşımlar!

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

Peki sizin yazınız nasıl geçti? Tek cümleyle anlatın👀👇🏻

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
