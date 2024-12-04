2024 Dünya Piyasaları Açısından Nasıl Geçti? Hangi Ülkeler Faiz Artırdı Hangileri Düşürdü?
2024 Dünya Piyasaları Açısından Nasıl Geçti? Hangi Ülkeler Faiz Artırdı Hangileri Düşürdü?
Bu yıl ekonomi dünyasında hareketlilik bitmek bilmedi! Bazı ülkeler faiz oranlarını artırarak piyasalara “Biz buradayız!” dedi, bazıları ise düşürerek işleri biraz yumuşatmayı tercih etti. İşte 2024 yılında faiz oranlarında yaşanan değişikliklere dair kısa bir dünya turu! 🚀🌍
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ABD Merkez Bankası (FED), bu yıl da piyasalara yön veren en önemli aktörlerden biri oldu.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024’e faiz artırımlarıyla başladı.
Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Polonya ve Romanya, Batı Avrupa’ya göre daha hızlı büyüme kaydetti.
Türkiye’de Merkez Bankası politika faizi yıl içinde dalgalı bir seyir izledi.
Asya ekonomileri, küresel belirsizliklere rağmen dengeli bir görünüm sergiledi.
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Çin, 2024’te ekonomik büyümeyi desteklemek için faizleri düşürdü.
Hindistan ise teknoloji yatırımları ve güçlü iç talebiyle dikkat çekiyor.
Gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları konusunda farklı stratejiler izlendi.
Buna rağmen, Latin Amerika'da büyüme oranları gelişmiş ülkelerden daha yüksek kaldı.
Rusya, yaptırımlar ve ekonomik zorluklarla boğuşurken faiz oranlarını artırdı.
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