2024 Dünya Piyasaları Açısından Nasıl Geçti? Hangi Ülkeler Faiz Artırdı Hangileri Düşürdü?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk yarısında enflasyonu kontrol etmek için faiz artırımlarına devam etti. Ancak Almanya gibi büyük ekonomilerde sanayi üretiminin gerilemesi ve enerji maliyetlerindeki artışlar, büyüme beklentilerini olumsuz etkiledi. Bu durum ECB’nin faiz artırımlarını durdurmasına neden oldu. Şimdi ise büyümeyi desteklemek için yeni stratejiler arayışı var.