20 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Perşembe gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaşın aradığı 'Bugün İzmir'de hava nasıl?' sorusu da böylece cevap buldu. İzmir'de bugün sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava görülecek. Saat 18 itibarıyla yer yer güneşli hava etkili olacak.
Peki İzmir bugün kaç derece, hava nasıl olacak?
İşte İzmir 20 Kasım Perşembe saatlik hava durumu tahmini...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın