20 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji verilerine göre İzmir'de sabah 09.00’da sıcaklık 21 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı yüzde 72 seviyesinde seyrediyor. İlerleyen saatlerde ise sıcaklığın arttığı görülüyor. Saat 12.00 itibarıyla sıcaklığın 23 derece yükselmesi bekleniyor. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakimken saat 18.00'den sonra yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan rüzgar hızının 8 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

İzmir'de bugün sıcaklık öğle saatlerinden sonra kademeli olarak düşerken nem oranı ise kademeli olarak artıyor. İlerleyen günlerde İzmir'de yağışlı havaların etkili olacağı düşünülüyor.