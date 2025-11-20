onedio
20 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Dilara Bağcı Peker
20.11.2025 - 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Perşembe gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaşın aradığı 'Bugün İzmir'de hava nasıl?' sorusu da böylece cevap buldu. İzmir'de bugün sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava görülecek. Saat 18 itibarıyla yer yer güneşli hava etkili olacak.

Peki İzmir bugün kaç derece, hava nasıl olacak?

İşte İzmir 20 Kasım Perşembe saatlik hava durumu tahmini...

20 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre İzmir'de sabah 09.00’da sıcaklık 21 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı yüzde 72 seviyesinde seyrediyor. İlerleyen saatlerde ise sıcaklığın arttığı görülüyor. Saat 12.00 itibarıyla sıcaklığın 23 derece yükselmesi bekleniyor. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakimken saat 18.00'den sonra yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan rüzgar hızının 8 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

İzmir'de bugün sıcaklık öğle saatlerinden sonra kademeli olarak düşerken nem oranı ise kademeli olarak artıyor. İlerleyen günlerde İzmir'de yağışlı havaların etkili olacağı düşünülüyor.

