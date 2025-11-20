onedio
20 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

20 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 09:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, güneşli bir gün geçirecek. Kentte en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. İşte 20 Kasım Perşembe 2025 Ankara hava durumu.

20 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

20 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Başkent Ankara'da bugün havanın nasıl olacağı kentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Ankara, bugün güneşli gün geçirecek. Bahar havasının yaşadığı Başkent'te en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. 

Saat 06.00-12.00 arası sıcaklık 15 derece olacak. 12.00’dan itibaren sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Saat 15.00’a kadar 17 derecede seyreden hava sıcaklığı kademeli olarak düşecek. En düşük sıcaklık ise saat 21.00-24.00 arası olacak. Bu saatler arasında hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek.

