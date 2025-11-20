20 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Başkent Ankara'da bugün havanın nasıl olacağı kentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Ankara, bugün güneşli gün geçirecek. Bahar havasının yaşadığı Başkent'te en yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

Saat 06.00-12.00 arası sıcaklık 15 derece olacak. 12.00’dan itibaren sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Saat 15.00’a kadar 17 derecede seyreden hava sıcaklığı kademeli olarak düşecek. En düşük sıcaklık ise saat 21.00-24.00 arası olacak. Bu saatler arasında hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek.