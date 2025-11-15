onedio
15 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl?

Elif Sude Yenidoğan
15.11.2025 - 08:40

Diyarbakır güne yağmurla uyanıyor; gün boyunca şemsiyenizin yanında olmasında fayda var. Nem oranı da gün içinde yüksek. Rüzgar da zaman zaman hızlanarak soğuğu hissettirecek. Gelin detaylara geçelim! 

İşte 15 Kasım Cumartesi Diyarbakır hava durumu

15 Kasım Cumartesi Diyarbakır’da hava durumu nasıl?

Diyarbakır 15 Kasım’da yağmurlu bir güne uyanacak. Sabah başlayan yağış gün boyu aralıklarla devam edecek. Öğle saatlerinde kısa aralıklarla olsa da tekrar kuvvetlenebilir ve rüzgar da yer yer sert esecek. Sıcaklık sabah serin, öğlene doğru biraz ılıklaşsa da akşam hızla düşecek. Nem yüksek; yollar ıslak olduğundan kayganlık ve yer yer görüş azalması görülebilir. Şemsiye ya da yağmurluk şart diyoruz!

