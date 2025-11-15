15 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl?

Diyarbakır 15 Kasım’da yağmurlu bir güne uyanacak. Sabah başlayan yağış gün boyu aralıklarla devam edecek. Öğle saatlerinde kısa aralıklarla olsa da tekrar kuvvetlenebilir ve rüzgar da yer yer sert esecek. Sıcaklık sabah serin, öğlene doğru biraz ılıklaşsa da akşam hızla düşecek. Nem yüksek; yollar ıslak olduğundan kayganlık ve yer yer görüş azalması görülebilir. Şemsiye ya da yağmurluk şart diyoruz!