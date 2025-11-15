onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

15 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım Cumartesi 2025 hava tahmin haritasını paylaştı. Meteoroloji, il ve ilçelerdeki hava durumunu da internet sitesinde duyuruyor. 16 milyonu aşkın İstanbullu ise kentlerinde bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Cumartesi gününü fırsat bilip plan yapacak olan vatandaşların ilk işi 'İstanbul'da bugün hava nasıl?' sorusunu arama motorlarında aratmak oldu. İşte 15 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

15 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'u ilkbahar havası bekliyor. Güneşli bir Cumartesi geçirecek olan İstanbullular için saat saat hava durumu raporu verildi. MGM'nin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da bugün en düşük sıcaklık 11 derece olacak. Saat 09.00-12.00 arası sıcaklık 14 derece olacak. Saat 12.00-15.00 arası sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Bu saatten itibaren ise sıcaklık kademeli olarak düşecek. Kentte günün en düşük sıcaklık 13 derece olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın