15 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'u ilkbahar havası bekliyor. Güneşli bir Cumartesi geçirecek olan İstanbullular için saat saat hava durumu raporu verildi. MGM'nin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da bugün en düşük sıcaklık 11 derece olacak. Saat 09.00-12.00 arası sıcaklık 14 derece olacak. Saat 12.00-15.00 arası sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Bu saatten itibaren ise sıcaklık kademeli olarak düşecek. Kentte günün en düşük sıcaklık 13 derece olacak.