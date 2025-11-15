15 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?
15 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Adana ve kıyı kesimlerde ise yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Adana'da bugün 20 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 15 Kasım Cumartesi Adana hava durumu:
15 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:
