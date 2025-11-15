onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

15 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Adana hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 08:48

15 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Adana ve kıyı kesimlerde ise yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Adana'da bugün 20 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 15 Kasım Cumartesi Adana hava durumu:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:

15 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, Adana genelinde yağmurlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Güne yağmurla başlayan şehirde, yağışın 15.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan şehirde gün içerisinde hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece düşüş öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olurken; gece saatlerinde bazı bölgelerde hava sıcaklığı 11 derecelere kadar düşebilir. 

Rüzgarın yönü genellikle kuzey ve doğu olacak ve hafif ile orta kuvvet arasında esmesi bekleniyor. Ancak, Mersin'in batı bölgeleri ve Adana'nın yüksek kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın