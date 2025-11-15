15 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, Adana genelinde yağmurlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Güne yağmurla başlayan şehirde, yağışın 15.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan şehirde gün içerisinde hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece düşüş öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olurken; gece saatlerinde bazı bölgelerde hava sıcaklığı 11 derecelere kadar düşebilir.

Rüzgarın yönü genellikle kuzey ve doğu olacak ve hafif ile orta kuvvet arasında esmesi bekleniyor. Ancak, Mersin'in batı bölgeleri ve Adana'nın yüksek kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.