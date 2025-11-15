15 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir’de Bugün Hava Nasıl?

Eskişehir’de gün, soğuk bir sabahla açılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre sabah saatlerinde puslu–güneşli bir gökyüzü var. Öğleye doğru sıcaklık artacak ama yine de serin bir hava hakim olacak. Akşamla birlikte hava yeniden hissedilir şekilde soğuyacak. Dışarı çıkacak olanların kalın giyinmesinde fayda var. Gelin detaylara geçelim…