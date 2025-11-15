onedio
Haberler
Gündem
15 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir’de Bugün Hava Nasıl?

15 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
15.11.2025

Eskişehir’de gün, soğuk bir sabahla açılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre sabah saatlerinde puslu–güneşli bir gökyüzü var. Öğleye doğru sıcaklık artacak ama yine de serin bir hava hakim olacak. Akşamla birlikte hava yeniden hissedilir şekilde soğuyacak. Dışarı çıkacak olanların kalın giyinmesinde fayda var. Gelin detaylara geçelim…

15 Kasım Cumartesi Eskişehir’de hava durumu nasıl?

15 Kasım Cumartesi Eskişehir'de hava durumu nasıl?

Sabah 08.00 civarında sıcaklık 0–1°C ve pus etkisini gösterebilir; görüş azalmalarına karşı dikkat diyelim. Öğlen 12.00’de 8°C, öğleden sonra ise 15.00 sularında 13°C’lere ulaşacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor; gökyüzü çoğunlukla güneşli ve bulutlu. 18.00’den sonra 7°C bandına inecek; gece ilerledikçe 5°C’ye kadar soğuyacak. Rüzgar hafif, hissedilen sıcaklıkta belirgin düşüş olmayacak. Sabah erken saatlerde araç kullanımı için pus ve sislere karşı temkinli olmakta fayda var. Akşam planları içinse ince mont ya da polarlarınızı unutmayın!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
