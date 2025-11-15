15 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, Antalya'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra da kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor. Bugün Antalya'da hava 24 derece.