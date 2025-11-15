onedio
15 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

15 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 08:35

15 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Kıyı Ege ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış da söz konusu olacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Antalya'da bugün 24 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte, 15 Kasım Cumartesi Antalya hava durumu:

13 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, Antalya'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra da kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor. Bugün Antalya'da hava 24 derece.

