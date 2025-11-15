15 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?
15 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Kıyı Ege ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış da söz konusu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Antalya'da bugün 24 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte, 15 Kasım Cumartesi Antalya hava durumu:
13 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:
