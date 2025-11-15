onedio
15 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
15.11.2025 - 08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, puslu bir güne başlangıç yaptı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde güneşli bir cumartesi, Başkentlileri bekliyor. İşte 15 Kasım Cumartesi 2025 Ankara hava durumu.

Meteoroloji Ankara hava durumunu paylaştı. 15 Kasım Cumartesi Ankara'nın hava tahmin raporuna göre bugün Başkent'te yağış yok. Saat 12.00'a kadar puslu bir gün geçirecek olan Ankaralılar güneşli bir Cumartesi geçirecek. 

Saat 12.00 itibarıyla kent genelindeki puslu hava dağılacak. Günün en yüksek sıcaklığı 12 derece olacak. Saat 21.00-24.00 arası ise hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşecek. Ancak dikkat! Gündüz güneşine aldanmayın! Hava sıcaklığı beklenenin altında seyredecek. Bu nedenle yanınızda mont, ceket bulundurmanızda fayda var!

