15 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Ankara hava durumunu paylaştı. 15 Kasım Cumartesi Ankara'nın hava tahmin raporuna göre bugün Başkent'te yağış yok. Saat 12.00'a kadar puslu bir gün geçirecek olan Ankaralılar güneşli bir Cumartesi geçirecek.

Saat 12.00 itibarıyla kent genelindeki puslu hava dağılacak. Günün en yüksek sıcaklığı 12 derece olacak. Saat 21.00-24.00 arası ise hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşecek. Ancak dikkat! Gündüz güneşine aldanmayın! Hava sıcaklığı beklenenin altında seyredecek. Bu nedenle yanınızda mont, ceket bulundurmanızda fayda var!