14 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var? Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 16:14

14 Ekim Salı günü, her gün olduğu gibi bugün de birbirinden keyifli diziler ekranlarda olacak. Uzun akşamların en keyifli eşlikçisi TV ekranlarında farklı yapımlar yer alacak. Salı günleri izleyenlerin yakından takip ettiği diziler yer alıyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar, reyting mücadelesine her hafta devam ediyor.

Diziseverler en çok 'bugün hangi diziler var?' sorusunu araştırıyor.

Peki Salı günü hangi diziler var? 

İşte 14 Ekim Salı TV yayın akışı.

Bugün Hangi Diziler Var?

14 Ekim Salı günü dizileri aşağıdaki gibidir:

14 Ekim Salı Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta

  • 11:00 – Güller ve Günahlar

  • 14:00 - Gelinim Mutfakta

  • 16:45 – Arka Sokaklar

  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Güller ve Günahlar

  • 23:15 - Müslüm

  • 23:45 - Yerli Dizi

14 Ekim Salı Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 İstanbullu Gelin

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 Söz

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Kral Kaybederse

  • 00:15 Çarpıntı

  • 03:00 Baba Ocağı

14 Ekim Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 – atv Gün Ortası

  • 14:00 - Aşk ve Gözyaşı

  • 16:00 - Esra Erol'da

  • 19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Gözleri Karadeniz

  • 00:20 - Aynadaki Yabancı

  • 03:00 - Kardeşlerim

14 Ekim Salı Show TV Yayın Akışı

  • 08:15 - Bu Sabah

  • 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 – Gelin Evi

  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Bahar

  • 00:15 - Veliaht

  • 02:45 - Kızılcık Şerbeti

14 Ekim Salı TRT 1 Yayın Akışı

  • 06:05 - Adını Sen Koy

  • 07:15 - Taşacak Bu Deniz

  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 - Seksenler

  • 14:30 - Gönül Dağı

  • 17:45 - Lingo Türkiye

  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)

  • 19:55 – İddiaların Aksine

  • 20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 00:15 - Taşacak Bu Deniz

14 Ekim Salı NOW Yayın Akışı

  • 07.30 İLK BAKIŞ

  • 08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

  • 10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

  • 12.30 YASAK ELMA

  • 13.30 EN HAMARAT BENIM

  • 16.30 KISKANMAK

  • 19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

  • 20.00 KISKANMAK

  • 23.30 SAHTEKARLAR

  • 01.45 BEN LEMAN

14 Ekim Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 – Tuzak

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

  • 08:30 - Oynat Bakalım

  • 09:00 - Gel Konuşalım

  • 13:15 - MasterChef Türkiye

  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

  • 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

