14 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var? Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak Hangi Kanalda?

14 Ekim Salı günü, her gün olduğu gibi bugün de birbirinden keyifli diziler ekranlarda olacak. Uzun akşamların en keyifli eşlikçisi TV ekranlarında farklı yapımlar yer alacak. Salı günleri izleyenlerin yakından takip ettiği diziler yer alıyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar, reyting mücadelesine her hafta devam ediyor.

Diziseverler en çok 'bugün hangi diziler var?' sorusunu araştırıyor.

Peki Salı günü hangi diziler var?

İşte 14 Ekim Salı TV yayın akışı.