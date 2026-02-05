onedio
11 Saatlik Nakil Ameliyatından Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Ufuk Özkan İlk Kez Konuştu!

11 Saatlik Nakil Ameliyatından Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Ufuk Özkan İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
05.02.2026 - 15:21

11 saatlik karaciğer nakli ameliyatından çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu merak ediliyordu. Özkan, ilk kez kameralara konuştu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyata alınmıştı.

Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyata alınmıştı.

Karaciğerinin iflas etmesi üzerine birkaç hafta boyunca uygun donör arayışına girilmiş, eski çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık'la ünlü oyuncunun uyumu yüzde yüz çıkmıştı. 

3 Şubat'ta beraber ameliyata giren ikili 11 saatlik bir operasyon geçirdi. 3 Şubat gecesinde doktorlarından haber gelmişti ve ameliyatın zorlu geçtiğinin altı çizilmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde ise hem Salih Kıvırcık'tan hem de Ufuk Özkan'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraflar gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nakil operasyonunu başarıyla atlatan Ufuk Özkan, ilk kez kameralara konuştu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
