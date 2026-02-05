11 Saatlik Nakil Ameliyatından Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Ufuk Özkan İlk Kez Konuştu!
11 saatlik karaciğer nakli ameliyatından çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu merak ediliyordu. Özkan, ilk kez kameralara konuştu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyata alınmıştı.
Nakil operasyonunu başarıyla atlatan Ufuk Özkan, ilk kez kameralara konuştu.
