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10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!

etiket 10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 18:31

Her gün aynı şarkıları dinlemekten, aynı şarkıcıların yüzlerini görmekten ve playlist'inin her gün aynı olmasından sıkıldıysan doğru yere geldin! Müzik camiasında o kadar farklı şarkıcı var ki biz bile farklı yüzlerle tanışıyoruz!

Hangi şarkıcıyla tanışman gerektiğini söyleyeceğimiz bu testimiz epey eğlenceli duruyor. Başlayalım!

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Söyle bakalım, bu aralar keyfin ne durumda?

Havalar iyice ısınmaya başladı şu sıralar! Herhangi bir tatil planın var mı?

Diyelim ki bir kişilik özelliğini hemen değiştirebileceksin. Hangisini değiştirirdin?

En son keşfettiğin şarkıcıyı anlatan şey, bunlardan hangisi?

Hiç tanımadığın bir şarkıcının konserine bedava bilet verilse gider misin?

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Birden fazla müzik platformuna üyeliğin var mı?

Müzik dinlemek için en çok hoşuna giden yeri seçer misin?

Kendi kendine yüksek sesle şarkı söylediğin oluyor mu?

Bir festivale katılacak olsan hangisini seçerdin?

Son soru: Daha önce hiç bir DJ'in performansına katıldın mı?

Alfie Templeman!

Alfie Templeman!

2003 doğumlu bu İngiliz indie-pop prodijisi, 16 yaşında yayınladığı 'Like an Animal' ile müzik dünyasında hızla yükseldi. Enerjik gitar riffleri, lo-fi synth dokunuşları ve gençliğin karmaşık duygularını yansıtan samimi sözleriyle dikkat çekiyor. 'Forever Isn’t Long Enough' gibi parçalar, onu modern popun en taze ve özgün seslerinden biri yapıyor. Başlamak için '3D Feelings' veya 'Happiness in Liquid Form' şarkılarından birini dinleyebilirsin!

George Daniel!

George Daniel!

The 1975’in bateristi ve baş prodüktörü olan George Daniel, grubun ikonik albümleri ('I Like It When You Sleep…', 'Being Funny in a Foreign Language') arkasındaki yaratıcı deha. Indie-pop, elektronik ve post-punk karışımı sound’larıyla müziği yeniden tanımlayan Daniel, aynı zamanda minimalist davul teknikleri ve atmosferik prodüksiyonlarıyla öne çıkıyor. Grubun 'If You’re Too Shy (Let Me Know)' gibi hitlerindeki katkısı, onu modern rock’ın görünmez kahramanı yapıyor.

Charli xcx!

Charli xcx!

İngiliz elektropop’un sınır tanımayan deneysel sesi Charli xcx, 'Boom Clap' ve '1999' gibi hitlerle ana akıma uyum sağlasa da hiperpop ve PC Music iş birlikleriyle underground’ın kraliçesi. Future bass, glitch efektleri ve feminist temalı sözleriyle popun geleceğini şekillendiriyor. 'Vroom Vroom' EP’si veya pandemi döneminde evde kaydettiği 'How I’m Feeling Now' albümü, onun risk almayı seven ruhunu yansıtıyor.

Yung Lean!

Yung Lean!

İsveçli cloud rap öncüsü Yung Lean, 2013’te 'Ginseng Strip 2002' ile internette kült statüsü kazandı. Sisli vokalleri, melankolik synthesizer’lar ve varoluşsal sözleri ('Red Bottom Sky', 'Agony') dinleyiciyi bir rüya âlemine sürüklüyor. SoundCloud rap dalgasının başlatıcılarından olan Lean, aynı zamanda moda dünyasında Gucci ile iş birlikleri yaparak sanatını çok boyutlu bir hale getirdi.

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Ma Belle
Ma Belle
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