10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!
10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!
Her gün aynı şarkıları dinlemekten, aynı şarkıcıların yüzlerini görmekten ve playlist'inin her gün aynı olmasından sıkıldıysan doğru yere geldin! Müzik camiasında o kadar farklı şarkıcı var ki biz bile farklı yüzlerle tanışıyoruz!
Hangi şarkıcıyla tanışman gerektiğini söyleyeceğimiz bu testimiz epey eğlenceli duruyor. Başlayalım!
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Söyle bakalım, bu aralar keyfin ne durumda?
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Havalar iyice ısınmaya başladı şu sıralar! Herhangi bir tatil planın var mı?
Diyelim ki bir kişilik özelliğini hemen değiştirebileceksin. Hangisini değiştirirdin?
En son keşfettiğin şarkıcıyı anlatan şey, bunlardan hangisi?
Hiç tanımadığın bir şarkıcının konserine bedava bilet verilse gider misin?
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Birden fazla müzik platformuna üyeliğin var mı?
Müzik dinlemek için en çok hoşuna giden yeri seçer misin?
Kendi kendine yüksek sesle şarkı söylediğin oluyor mu?
Bir festivale katılacak olsan hangisini seçerdin?
Son soru: Daha önce hiç bir DJ'in performansına katıldın mı?
Alfie Templeman!
George Daniel!
Charli xcx!
Yung Lean!
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