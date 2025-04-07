10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!

2003 doğumlu bu İngiliz indie-pop prodijisi, 16 yaşında yayınladığı 'Like an Animal' ile müzik dünyasında hızla yükseldi. Enerjik gitar riffleri, lo-fi synth dokunuşları ve gençliğin karmaşık duygularını yansıtan samimi sözleriyle dikkat çekiyor. 'Forever Isn’t Long Enough' gibi parçalar, onu modern popun en taze ve özgün seslerinden biri yapıyor. Başlamak için '3D Feelings' veya 'Happiness in Liquid Form' şarkılarından birini dinleyebilirsin!