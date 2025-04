10 Soruda Tanıman Gereken Şarkıcıyı Söylüyoruz!

The 1975’in bateristi ve baş prodüktörü olan George Daniel, grubun ikonik albümleri ('I Like It When You Sleep…', 'Being Funny in a Foreign Language') arkasındaki yaratıcı deha. Indie-pop, elektronik ve post-punk karışımı sound’larıyla müziği yeniden tanımlayan Daniel, aynı zamanda minimalist davul teknikleri ve atmosferik prodüksiyonlarıyla öne çıkıyor. Grubun 'If You’re Too Shy (Let Me Know)' gibi hitlerindeki katkısı, onu modern rock’ın görünmez kahramanı yapıyor.