10 Milyar Parola Çalındı! E-Devlet ve Banka Şifreleri İçin Önemli Uyarı

Dünya çapında tanınan bir hacker sitesi olan DarkWeb, üç gün önce devasa bir veri setini yayınladı. Bu sette tam 10 milyar parola bulunuyor.

Bu durumun benzeri üç yıl önce de yaşanmıştı. O zaman kişisel bilgilerinizden annenizin kızlık soyadına, banka hesaplarınızdan e-posta ve e-ticaret şifrelerinize kadar her şey hackerların eline geçmişti.

Bu nedenle e-Devlet ve banka şifreleriniz dahil olmak üzere tüm şifrelerinizi derhal değiştirmeniz gerekiyor.