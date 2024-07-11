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Asyanın En Zengin Adamının Küçük Oğluna Yaptığı, 4 Aydır Süren ve Gösterişten Kusma Noktasına Getiren Düğün!

Asyanın En Zengin Adamının Küçük Oğluna Yaptığı, 4 Aydır Süren ve Gösterişten Kusma Noktasına Getiren Düğün!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 00:48

Bir düğün düşünün; asıl tören yapılmadan 4 ay önce kutlamalar başlıyor. Ama ne kutlamalar! Asıl düğüne çok az bir zaman kaldı ancak şu ana kadar harcanan para ortalama olarak 155 milyon dolar. Ve öyle boş kutlama değil.

Şimdiye kadar düğün için The Backstreet Boys, şarkıcı Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli, Rihanna ve Justin Bieber konser verdi, Mark Zukerberg, Bill Gates gibi isimler konuk olarak katıldı. Ve şimdi sırada asıl düğün var, Adele’in konser vereceği ve tüm dünyanın ‘konuşmaya devam edeceği’ bir düğün olacağı söyleniyor. 

Şimdi sizleri Asya'nın en zengin iş insanı Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant’ın düğününün akıl ve mantık ötesi detayları ile baş başa bırakıyoruz. 

Not: Soğuk suyunuz yanınızda olsun, okuduklarınız bir miktar hararet ve baş dönmesine sebebiyet verebilir…

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“Tüm dünya bu düğünü konuşuyor” lafı sanırım çok da yanlış olmaz. Ve 1 günlük, 10 günlük ya da 40 gün 40 gecelik bir düğün değil bu. Tamı tamına 4 aydır devam ediyor ve artık ‘umarız’ bu hafta sona erecek.

“Tüm dünya bu düğünü konuşuyor” lafı sanırım çok da yanlış olmaz. Ve 1 günlük, 10 günlük ya da 40 gün 40 gecelik bir düğün değil bu. Tamı tamına 4 aydır devam ediyor ve artık ‘umarız’ bu hafta sona erecek.

Asya'nın en zengin iş insanı Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani; ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant ile evleniyor.

Asya'nın en zengin iş insanı Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani; ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant ile evleniyor.

Ama ne evlenmek ne evlenmek! Düğünlerinin bu hafta sona ermesi bekleniyor! Bekleniyor diyorum çünkü düğün tam 4 aydır devam ediyor.

Ama ne evlenmek ne evlenmek! Düğünlerinin bu hafta sona ermesi bekleniyor! Bekleniyor diyorum çünkü düğün tam 4 aydır devam ediyor.

E işin içerisinde “Asya'nın en zengin iş insanı” olunca düğünde oluşan şatafatı, pahalılığı, gösterişi tahmin ediyorsunuz diye umuyorum ama ben size şu ana kadar yaşananlardan kısa ama pahalı bir özet geçeceğim.

E işin içerisinde “Asya'nın en zengin iş insanı” olunca düğünde oluşan şatafatı, pahalılığı, gösterişi tahmin ediyorsunuz diye umuyorum ama ben size şu ana kadar yaşananlardan kısa ama pahalı bir özet geçeceğim.

4 aydır devam eden düğün için şu ana kadar harcanan paranın ortalama olarak 155 milyon dolar olduğu konuşuluyor. (TL’ye çevirmeyin çok para ediyor)

4 aydır devam eden düğün için şu ana kadar harcanan paranın ortalama olarak 155 milyon dolar olduğu konuşuluyor. (TL’ye çevirmeyin çok para ediyor)
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Kutlamalar 4 ay önce Gujarat eyaleninin Jamganar kentinde başladı. 1200 kişinin katıldığı törende Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yer aldı.

Kutlamalar 4 ay önce Gujarat eyaleninin Jamganar kentinde başladı. 1200 kişinin katıldığı törende Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yer aldı.

O gece herkesin bildiği Rihanna konseri gerçekleşti. Rihanna’nın o geceden 7 milyon dolar aldığı iddia edildi.

O gece herkesin bildiği Rihanna konseri gerçekleşti. Rihanna’nın o geceden 7 milyon dolar aldığı iddia edildi.

Gelin, biri 20.000 Swarovski kristaliyle süslenmiş, diğeri yapımının 5.700 saat sürdüğü söylenen iki lehnga (uzun ipek gelinlik) ve oyuncu Blake Lively'nın 2022 Met Gala'da giydiği Versace elbisesinin pembe versiyonu da dahil olmak üzere özel olarak hazırlanmış bir dizi kıyafet giyindi.

Gelin, biri 20.000 Swarovski kristaliyle süslenmiş, diğeri yapımının 5.700 saat sürdüğü söylenen iki lehnga (uzun ipek gelinlik) ve oyuncu Blake Lively'nın 2022 Met Gala'da giydiği Versace elbisesinin pembe versiyonu da dahil olmak üzere özel olarak hazırlanmış bir dizi kıyafet giyindi.

Damat tek kıyafetini Dolce & Gabbana'dan seçti ancak saati 1.5 milyon dolar!

Damat tek kıyafetini Dolce & Gabbana'dan seçti ancak saati 1.5 milyon dolar!

Kutlamalar tam da bu düzeyde 4 aydır sürüyor. Şimdiye kadar Rihanna dışında The Backstreet Boys, Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli düğüne özel konser verdi.

Kutlamalar tam da bu düzeyde 4 aydır sürüyor. Şimdiye kadar Rihanna dışında The Backstreet Boys, Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli düğüne özel konser verdi.
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Son olarak da ailenin Mumbai'deki kendi malikanesinde Justin Bieber'ın performansının da olduğu yeni kutlamalar başladı. Şimdi sırada artık son düğün var. Adele’in düğünde konser vereceği iddia edildi.

Son olarak da ailenin Mumbai'deki kendi malikanesinde Justin Bieber'ın performansının da olduğu yeni kutlamalar başladı. Şimdi sırada artık son düğün var. Adele’in düğünde konser vereceği iddia edildi.

Bakalım ‘son düğün’ gerçekten son düğün olacak mı? Bakalım toplam ‘harcama’ ne kadar olacak, çekirdeklerimizi hazırladık heyecanla bekliyoruz.

Bakalım ‘son düğün’ gerçekten son düğün olacak mı? Bakalım toplam ‘harcama’ ne kadar olacak, çekirdeklerimizi hazırladık heyecanla bekliyoruz.
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