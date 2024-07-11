Asyanın En Zengin Adamının Küçük Oğluna Yaptığı, 4 Aydır Süren ve Gösterişten Kusma Noktasına Getiren Düğün!

Bir düğün düşünün; asıl tören yapılmadan 4 ay önce kutlamalar başlıyor. Ama ne kutlamalar! Asıl düğüne çok az bir zaman kaldı ancak şu ana kadar harcanan para ortalama olarak 155 milyon dolar. Ve öyle boş kutlama değil.

Şimdiye kadar düğün için The Backstreet Boys, şarkıcı Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli, Rihanna ve Justin Bieber konser verdi, Mark Zukerberg, Bill Gates gibi isimler konuk olarak katıldı. Ve şimdi sırada asıl düğün var, Adele’in konser vereceği ve tüm dünyanın ‘konuşmaya devam edeceği’ bir düğün olacağı söyleniyor.

Şimdi sizleri Asya'nın en zengin iş insanı Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant’ın düğününün akıl ve mantık ötesi detayları ile baş başa bırakıyoruz.

Not: Soğuk suyunuz yanınızda olsun, okuduklarınız bir miktar hararet ve baş dönmesine sebebiyet verebilir…