Rihanna'nın Düğünlerinde Konser Verdiği Ambani Ailesine Ait Dünyanın En Pahalı Özel Konutu
Rihanna'nın Düğünlerinde Konser Verdiği Ambani Ailesine Ait Dünyanın En Pahalı Özel Konutu
Kaynak: https://www.businessinsider.com/amban...
Antilia, Mumbai'de bulunan ve Ambani ailesinin özel konutu olan dünyanın en pahalı ve lüks yapılarından biri... Üç helikopter pisti ve 168 araçlık devasa bir garaj gibi çeşitli lüks olanaklara sahip. Rihanna'nın katıldığı bir düğünle de adından söz ettiren Antilia, dünya medyasının ilgi odağı oldu. Düğün, muhteşem bir atmosferde gerçekleşmiş ve konuklara özenle hazırlanan yemekler sunuldu. Bu olaylar, Antilia'nın zenginlik ve lüksün sembolü olarak kabul edilmesine katkı sağladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz.
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Hindistan'ın 118 milyar dolarlık servetiyle en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani ve ailesi Mumbai'nin en seçkin caddesinde 27 katlı gösterişli bir kulede yaşıyor.
Pahalı düğünleri ve gösterişli kutlamalarıyla tanınan Ambani ailesi, oğulları Anant için yapacakları dünyanın en pahalı düğününü ile bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çekti.
Aralarında Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu yüksek profilli konuklar, babası Mukesh'in 113 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen Anant'ın evliliğini kutlamak üzere Hindistan'ın Jamnagar kentine ziyarette bulundu.
Mukesh ve Nita Armani'nin üç çocuğu var: İkiz olan Isha ve Akash ile küçük kardeşleri Anant.
Mukesh Ambani enerji, perakende ve medya holdingi Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır ve Hindistan'ın en zengin adamı olarak kabul ediliyor.
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Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Ambani ailesinin evi dünyanın en pahalı özel konuttur.
Yaklaşık 400 bin metrekarelik bu bina resmi olarak 27 kat yüksekliğindedir, ama pek çok çift yükseklikte tavanlarıyla geleneksel 40 katlı bir binaya daha çok benziyor.
Architectural Digest India'ya göre, Ambanilerin evinin inşaatı tahmini olarak 1 milyar dolara mal oldu ve 2006 ile 2010 yılları arasında inşa edildi.
Kulede 50 koltuklu bir sinema, tam hizmet veren bir kaplıca ve sağlık kulübü ile üç helikopter pisti bulunmaktadır.
2011 yılında The New York Times, Mumbai'nin elit kesiminin Ambanilerin henüz kuleye taşınmadığına dair tahminlerde bulunduğunu bildirmişti.
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2020 yılında Vogue India, Ambani'nin evindeki, aralarında modern Hintli sanatçı Francis Newton Souza ve "Aşk" heykeltıraşı Robert Indiana'nın eserlerinin de bulunduğu bazı üst düzey sanat eserlerini listelemişti.
Ocak ayında Ambani ailesi Mumbai'de yeni bir tapınağın kutsanmasını kutlamak üzere Antilia'da bir ışık gösterisi düzenledi.
Ziyaretçiler, göz kamaştırıcı kuleyi görmek ve Hindistan'ın en ikonik evlerinden birine yaklaşmak için akın etti.
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