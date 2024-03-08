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Rihanna'nın Düğünlerinde Konser Verdiği Ambani Ailesine Ait Dünyanın En Pahalı Özel Konutu

Rihanna'nın Düğünlerinde Konser Verdiği Ambani Ailesine Ait Dünyanın En Pahalı Özel Konutu

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 17:07

Antilia, Mumbai'de bulunan ve Ambani ailesinin özel konutu olan dünyanın en pahalı ve lüks yapılarından biri... Üç helikopter pisti ve 168 araçlık devasa bir garaj gibi çeşitli lüks olanaklara sahip. Rihanna'nın katıldığı bir düğünle de adından söz ettiren Antilia, dünya medyasının ilgi odağı oldu. Düğün, muhteşem bir atmosferde gerçekleşmiş ve konuklara özenle hazırlanan yemekler sunuldu. Bu olaylar, Antilia'nın zenginlik ve lüksün sembolü olarak kabul edilmesine katkı sağladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://www.businessinsider.com/amban...
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Hindistan'ın 118 milyar dolarlık servetiyle en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani ve ailesi Mumbai'nin en seçkin caddesinde 27 katlı gösterişli bir kulede yaşıyor.

Hindistan'ın 118 milyar dolarlık servetiyle en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani ve ailesi Mumbai'nin en seçkin caddesinde 27 katlı gösterişli bir kulede yaşıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en pahalı özel konutu olarak adlandırılan Ambanilerin evinde 600 personelin çalıştığı, üç helikopter pistinin bulunduğu ve 50 kişilik bir sinema salonunun yer aldığı belirtiliyor.

Pahalı düğünleri ve gösterişli kutlamalarıyla tanınan Ambani ailesi, oğulları Anant için yapacakları dünyanın en pahalı düğününü ile bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çekti.

Pahalı düğünleri ve gösterişli kutlamalarıyla tanınan Ambani ailesi, oğulları Anant için yapacakları dünyanın en pahalı düğününü ile bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çekti.

Düğün öncesi düzenlenen etkinlikte günümüzün en büyük pop yıldızlarından Rihanna'nın özel bir konseri ve 100 kişilik bir şef ekibi tarafından hazırlanan yemekler yer aldı. Bu gösterişli etkinlik, düğünün zenginlik ve lüksle dolu olduğunun bir göstergesiyken, Anant Ambani'nin düğününün en pahalı düğünlerden biri olacağının da sinyallerini veriyordu.

Aralarında Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu yüksek profilli konuklar, babası Mukesh'in 113 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen Anant'ın evliliğini kutlamak üzere Hindistan'ın Jamnagar kentine ziyarette bulundu.

Aralarında Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu yüksek profilli konuklar, babası Mukesh'in 113 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen Anant'ın evliliğini kutlamak üzere Hindistan'ın Jamnagar kentine ziyarette bulundu.

Yüksek profilli konukların katılımı, Ambani ailesinin ekonomik gücünün yanı sıra sosyal önemini de ortaya koymuştur.

Mukesh ve Nita Armani'nin üç çocuğu var: İkiz olan Isha ve Akash ile küçük kardeşleri Anant.

Mukesh ve Nita Armani'nin üç çocuğu var: İkiz olan Isha ve Akash ile küçük kardeşleri Anant.

Antilia'da tam zamanlı olarak kimlerin yaşadığı belli değil, ancak Huffington Post'un haberine göre evde 600 kişilik bir personele ihtiyaç duyuluyor.

Mukesh Ambani enerji, perakende ve medya holdingi Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır ve Hindistan'ın en zengin adamı olarak kabul ediliyor.

Mukesh Ambani enerji, perakende ve medya holdingi Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır ve Hindistan'ın en zengin adamı olarak kabul ediliyor.

Özel olarak inşa ettiği kule, Mumbai'nin Milyarderler Sırası olan Altamount Yolu üzerinde yer alıyor.

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Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Ambani ailesinin evi dünyanın en pahalı özel konuttur.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Ambani ailesinin evi dünyanın en pahalı özel konuttur.

Fakat diğer sıralamalara göre Buckingham Sarayı'ndan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Yaklaşık 400 bin metrekarelik bu bina resmi olarak 27 kat yüksekliğindedir, ama pek çok çift yükseklikte tavanlarıyla geleneksel 40 katlı bir binaya daha çok benziyor.

Yaklaşık 400 bin metrekarelik bu bina resmi olarak 27 kat yüksekliğindedir, ama pek çok çift yükseklikte tavanlarıyla geleneksel 40 katlı bir binaya daha çok benziyor.

Bu da binanın ihtişamına ve etkileyiciliğine katkıda bulunmaktadır.

Architectural Digest India'ya göre, Ambanilerin evinin inşaatı tahmini olarak 1 milyar dolara mal oldu ve 2006 ile 2010 yılları arasında inşa edildi.

Architectural Digest India'ya göre, Ambanilerin evinin inşaatı tahmini olarak 1 milyar dolara mal oldu ve 2006 ile 2010 yılları arasında inşa edildi.

İsmini ise, Atlantik Okyanusu'ndaki efsanevi bir adadan almıştır.

Kulede 50 koltuklu bir sinema, tam hizmet veren bir kaplıca ve sağlık kulübü ile üç helikopter pisti bulunmaktadır.

Kulede 50 koltuklu bir sinema, tam hizmet veren bir kaplıca ve sağlık kulübü ile üç helikopter pisti bulunmaktadır.

Lobisinde de dokuz asansör bulunuyor ve garaja 168 araç sığabiliyor.

2011 yılında The New York Times, Mumbai'nin elit kesiminin Ambanilerin henüz kuleye taşınmadığına dair tahminlerde bulunduğunu bildirmişti.

2011 yılında The New York Times, Mumbai'nin elit kesiminin Ambanilerin henüz kuleye taşınmadığına dair tahminlerde bulunduğunu bildirmişti.

Ayrıca Uzmanlardan biri, Antilia'nın Hindu mimari felsefesiyle uyuşmadığını söylemişti.

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2020 yılında Vogue India, Ambani'nin evindeki, aralarında modern Hintli sanatçı Francis Newton Souza ve "Aşk" heykeltıraşı Robert Indiana'nın eserlerinin de bulunduğu bazı üst düzey sanat eserlerini listelemişti.

2020 yılında Vogue India, Ambani'nin evindeki, aralarında modern Hintli sanatçı Francis Newton Souza ve "Aşk" heykeltıraşı Robert Indiana'nın eserlerinin de bulunduğu bazı üst düzey sanat eserlerini listelemişti.

Böylesine prestijli sanat eserlerinin yer alması, Ambani ailesinin hem Hint hem de uluslararası sanatsal yeteneklere verdiği değeri yansıtmakla birlikte, evlerinde gerçekten dikkat çekici bir ambiyans yaratıyor.

Ocak ayında Ambani ailesi Mumbai'de yeni bir tapınağın kutsanmasını kutlamak üzere Antilia'da bir ışık gösterisi düzenledi.

Ocak ayında Ambani ailesi Mumbai'de yeni bir tapınağın kutsanmasını kutlamak üzere Antilia'da bir ışık gösterisi düzenledi.

Dini sözlerin yer aldığı sanal ekranlar binayı donatmıştır.

Ziyaretçiler, göz kamaştırıcı kuleyi görmek ve Hindistan'ın en ikonik evlerinden birine yaklaşmak için akın etti.

Ziyaretçiler, göz kamaştırıcı kuleyi görmek ve Hindistan'ın en ikonik evlerinden birine yaklaşmak için akın etti.

Bununla birlikte, Antilia'nın ihtişamı ve lüksü bazı eleştirilerin de hedefi olmuştur. Hindistan'ın en zengin adamlarından biri olan Ratan Tata, 2011 yılında Times of India'ya verdiği demeçte, 'Bu üzücü çünkü bu ülkenin, muazzam servetlerinin bir kısmını insanların yaşadığı zorlukları hafifletmenin yollarını bulmaya adayacak insanlara ihtiyacı var' dedi.

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