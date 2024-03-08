Rihanna'nın Düğünlerinde Konser Verdiği Ambani Ailesine Ait Dünyanın En Pahalı Özel Konutu

Antilia, Mumbai'de bulunan ve Ambani ailesinin özel konutu olan dünyanın en pahalı ve lüks yapılarından biri... Üç helikopter pisti ve 168 araçlık devasa bir garaj gibi çeşitli lüks olanaklara sahip. Rihanna'nın katıldığı bir düğünle de adından söz ettiren Antilia, dünya medyasının ilgi odağı oldu. Düğün, muhteşem bir atmosferde gerçekleşmiş ve konuklara özenle hazırlanan yemekler sunuldu. Bu olaylar, Antilia'nın zenginlik ve lüksün sembolü olarak kabul edilmesine katkı sağladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz.