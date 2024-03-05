Lüks Saatlerde Satış Rekorları Kırılırken, Pandemi Sonrası Yükselen İkinci El Piyasasında Çöküş Sinyalleri mi?

İkinci el lüks saatler alıp satan İngiltere merkezli Watchfinder'ın CEO'su Arjen van de Vall, pandemi sırasında lüks saatlere olan talepteki patlamanın 'bir kez yaşanabilecek bir olay' olduğunu söyledi.

Lüks saat pazarı, geçen yıl Rolex tarafından satın alınan Watches of Switzerland ve Bucherer gibi perakendecilerin yanı sıra kendi markalarını üretip satan Richemont ve LVMH gibi tasarım markalardan oluşuyor.