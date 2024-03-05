Lüks Saatlerde Satış Rekorları Kırılırken, Pandemi Sonrası Yükselen İkinci El Piyasasında Çöküş Sinyalleri mi?
Lüks Saatlerde Satış Rekorları Kırılırken, Pandemi Sonrası Yükselen İkinci El Piyasasında Çöküş Sinyalleri mi?
Bloomberg'in yayınladığı Morgan Stanley'nin raporuna göre, lüks saat markası Rolex satışları 10 milyar dolara ulaştı. Pandemi sonrasında yükselişe geçen ikinci el satışlarda ise çöküş yakın görüldü.
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Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, İsviçre'nin en büyük saat markası Rolex'in satışları ilk kez 10 milyar dolara ulaştı.
Morgan Stanley ve İsviçreli firma LuxeConsult'un analistleri yayınladıkları raporda, bu rakamın 2022'ye göre %11'lik bir artış olduğunu belirterek, Rolex'in mevcut pazar payı seviyesinin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti.
Rolex markası "Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe ve Richard Mille markalarının toplamından daha fazla satışla lüks saat endüstrisinde tartışmasız 1 numara olmaya devam ediyor" denilirken, rapor, lüks saat satışlarının bir avuç marka tarafından yönetilmeye devam ettiğini gösterdi.
Diğer yandan da "Lüks saat patlamasının zamanı geldi mi?" sorusu da soruldu.
Göz kamaştırıcı bu ortam, lüks harcamalarda yavaşlama ve pandemi dönemindeki fiyat ve satış patlamasının gerilemesiyle mücadele etmek zorunda kalan bu sektör için belirsizliği maskelese de İngiltere'nin en büyük lüks saat satıcısı lüks sektöründeki çöküşün etkisini hafife aldığını itiraf etmişti.
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Düşük faiz oranı ortamında pandemiden tasarruflarıyla birlikte evde sıkışıp kalan zenginler, lüks saatleri İsviçreli üreticilerden daha hızlı almak adına ikinci el saatlere olan talep de artmıştı.
Christie's müzayede evinin "uluslararası saat eski başkanı" John Reardon'a göre, Patek Philippe'in üretimden kaldırılan çelik Nautilus 5711/1A gibi modellerinin sıfır fiyatı 40 bin doların altında olurken, pandemide ikinci el satış pazarında 150 bin dolardan fazla fiyata satılıyordu.
BCG ortağı Nicolas Llinas, "Piyasadaki oyuncular arasında kesinlikle bir kutuplaşma var" derken, Citi analistlerine göre, sektör artık bir "bilek savaşına" giriyor.
Watches of Switzerland'ın genel müdürü Brian Duffy geçen ay analistlere, "Kaçınılmaz olarak, piyasalar düşüşteyken üst uç daha güçlü olur ve genel olarak daha büyük bir yüzde alır. Üst düzey tüketici yaşam pahalılığından daha az etkileniyor. Daha güçlü markalar karışımdan daha büyük bir pay alıyor" demişti.
Perakende ve ikinci el piyasasında fiyatlar arasındaki farkın daralmasında, "Beklenen değer daha düşük olduğundan insanlar satın alma yaparken daha temkinli davranıyorlar" olarak açıklanıyor.
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Swatch CEO'su Nick Hayek, kullanılmış saat fiyatlarındaki yavaşlamanın sektör için sağlıklı bir dinamik olduğunu ve spekülatif balonun sona erdiğine işaret ettiğini söyledi.
Sosyal medyada da lüks saat piyasası hakkındaki yorumlar ilgi çekti.
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