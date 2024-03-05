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Lüks Saatlerde Satış Rekorları Kırılırken, Pandemi Sonrası Yükselen İkinci El Piyasasında Çöküş Sinyalleri mi?

Lüks Saatlerde Satış Rekorları Kırılırken, Pandemi Sonrası Yükselen İkinci El Piyasasında Çöküş Sinyalleri mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 15:30

Bloomberg'in yayınladığı Morgan Stanley'nin raporuna göre, lüks saat markası Rolex satışları 10 milyar dolara ulaştı.  Pandemi sonrasında yükselişe geçen ikinci el satışlarda ise çöküş yakın görüldü.

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Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, İsviçre'nin en büyük saat markası Rolex'in satışları ilk kez 10 milyar dolara ulaştı.

Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, İsviçre'nin en büyük saat markası Rolex'in satışları ilk kez 10 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in aktardığına göre, İsviçre'nin lüks saat markası, 2023'te 10,1 milyar İsviçre Frangı (11,5 milyar dolar) satışla 1,24 milyon saat üretti.

Morgan Stanley ve İsviçreli firma LuxeConsult'un analistleri yayınladıkları raporda, bu rakamın 2022'ye göre %11'lik bir artış olduğunu belirterek, Rolex'in mevcut pazar payı seviyesinin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti.

Morgan Stanley ve İsviçreli firma LuxeConsult'un analistleri yayınladıkları raporda, bu rakamın 2022'ye göre %11'lik bir artış olduğunu belirterek, Rolex'in mevcut pazar payı seviyesinin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti.

Daytona, Submariner ve Datejust modellerinin üreticisi, perakende pazar payını %30'un üzerine çıkardı. 

Analistler, Louis Vuitton'un geçen yıl lüks çanta pazarında yaklaşık %19'luk bir paya sahip olduğunu da söyledi.

Rolex markası "Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe ve Richard Mille markalarının toplamından daha fazla satışla lüks saat endüstrisinde tartışmasız 1 numara olmaya devam ediyor" denilirken, rapor, lüks saat satışlarının bir avuç marka tarafından yönetilmeye devam ettiğini gösterdi.

Rolex markası "Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe ve Richard Mille markalarının toplamından daha fazla satışla lüks saat endüstrisinde tartışmasız 1 numara olmaya devam ediyor" denilirken, rapor, lüks saat satışlarının bir avuç marka tarafından yönetilmeye devam ettiğini gösterdi.

Analistler, saat markaları yelpazesinin diğer ucunda, Swatch markasının 2023 yılında 2 milyondan fazla MoonSwatch ve toplamda yaklaşık 5,8 milyon saatin ortalama 141 frank fiyatla satıldığını söyledi. Büyük ölçüde Omega ile işbirliği olan MoonSwatch'ın başarısı sayesinde Swatch, üst üste ikinci yıl en hızlı büyüyen saat markası oldu.

Rolex dahil İsviçre saat markaları yıllık bireysel satışlarını açıklamadığından, Morgan Stanley ve LuxeConsult rakamları tahmini verilerden oluştu. 

Rolex'in sözcüsü, Morgan Stanley raporu ve tahminleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Diğer yandan da "Lüks saat patlamasının zamanı geldi mi?" sorusu da soruldu.

Diğer yandan da "Lüks saat patlamasının zamanı geldi mi?" sorusu da soruldu.

Financial Times'ın aktardığına göre, pandemi dönemi rekorlarına imza atan ikinci el saat fiyatları hızla düşüyor. 

Lüks markaların yöneticileri, Hublot'un parlak yeşil Big Bang modelinden, TAG Heuer'in laboratuvarda yetiştirilen elmaslarla kaplı yeni kreasyonuna kadar olan şaşaalı saatleri incelemek üzere LVMH'nin yıllık saat fuarı için Miami'de geçen aylarda bir araya geldi.

Göz kamaştırıcı bu ortam, lüks harcamalarda yavaşlama ve pandemi dönemindeki fiyat ve satış patlamasının gerilemesiyle mücadele etmek zorunda kalan bu sektör için belirsizliği maskelese de İngiltere'nin en büyük lüks saat satıcısı lüks sektöründeki çöküşün etkisini hafife aldığını itiraf etmişti.

Göz kamaştırıcı bu ortam, lüks harcamalarda yavaşlama ve pandemi dönemindeki fiyat ve satış patlamasının gerilemesiyle mücadele etmek zorunda kalan bu sektör için belirsizliği maskelese de İngiltere'nin en büyük lüks saat satıcısı lüks sektöründeki çöküşün etkisini hafife aldığını itiraf etmişti.

İkinci el lüks saatler alıp satan İngiltere merkezli Watchfinder'ın CEO'su Arjen van de Vall, pandemi sırasında lüks saatlere olan talepteki patlamanın 'bir kez yaşanabilecek bir olay' olduğunu söyledi. 

Lüks saat pazarı, geçen yıl Rolex tarafından satın alınan Watches of Switzerland ve Bucherer gibi perakendecilerin yanı sıra kendi markalarını üretip satan Richemont ve LVMH gibi tasarım markalardan oluşuyor.

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Düşük faiz oranı ortamında pandemiden tasarruflarıyla birlikte evde sıkışıp kalan zenginler, lüks saatleri İsviçreli üreticilerden daha hızlı almak adına ikinci el saatlere olan talep de artmıştı.

Düşük faiz oranı ortamında pandemiden tasarruflarıyla birlikte evde sıkışıp kalan zenginler, lüks saatleri İsviçreli üreticilerden daha hızlı almak adına ikinci el saatlere olan talep de artmıştı.

Lüks saatler, 2013'ten 2022'ye kadar geçen 10 yılda saatler, mücevher, el çantası, şarap, sanat eserleri ve mobilya gibi diğer koleksiyon varlıklarından daha iyi performans göstererek yıllık ortalama yüzde 7 oranında, 2020'den 2022'ye kadar ise yüzde 27 oranında artış gösterdiğini BCG ortaya koymuştu.

Christie's müzayede evinin "uluslararası saat eski başkanı" John Reardon'a göre, Patek Philippe'in üretimden kaldırılan çelik Nautilus 5711/1A gibi modellerinin sıfır fiyatı 40 bin doların altında olurken, pandemide ikinci el satış pazarında 150 bin dolardan fazla fiyata satılıyordu.

Christie's müzayede evinin "uluslararası saat eski başkanı" John Reardon'a göre, Patek Philippe'in üretimden kaldırılan çelik Nautilus 5711/1A gibi modellerinin sıfır fiyatı 40 bin doların altında olurken, pandemide ikinci el satış pazarında 150 bin dolardan fazla fiyata satılıyordu.

Lüks perakendeci The Real'in kıdemli saat satış müdürü Matthew Clarke'a göre, Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet saatlerinin ikinci el değeri 2020'nin ilk çeyreği ile 2022'nin aynı dönemi arasında ortalama yüzde 50 arttı. Ancak geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla bu değerler yüzde 20'den fazla düştü.

Bernstein'da perakende analisti Luca Solca, 'Sektör şaşırdı ve talebi karşılayacak stok yoktu.'

BCG ortağı Nicolas Llinas, "Piyasadaki oyuncular arasında kesinlikle bir kutuplaşma var" derken, Citi analistlerine göre, sektör artık bir "bilek savaşına" giriyor.

BCG ortağı Nicolas Llinas, "Piyasadaki oyuncular arasında kesinlikle bir kutuplaşma var" derken, Citi analistlerine göre, sektör artık bir "bilek savaşına" giriyor.

Cartier'in sahibi Richemont'un son üç aylık güncellemesinin ardından analistler, lüks saat kategorisinin 'dalgalı talep modelleri, yapısal dalgalanmalar ve markalar arasında daha fazla kutuplaşmayla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini' söyledi.

Watches of Switzerland'ın genel müdürü Brian Duffy geçen ay analistlere, "Kaçınılmaz olarak, piyasalar düşüşteyken üst uç daha güçlü olur ve genel olarak daha büyük bir yüzde alır. Üst düzey tüketici yaşam pahalılığından daha az etkileniyor. Daha güçlü markalar karışımdan daha büyük bir pay alıyor" demişti.

Watches of Switzerland'ın genel müdürü Brian Duffy geçen ay analistlere, "Kaçınılmaz olarak, piyasalar düşüşteyken üst uç daha güçlü olur ve genel olarak daha büyük bir yüzde alır. Üst düzey tüketici yaşam pahalılığından daha az etkileniyor. Daha güçlü markalar karışımdan daha büyük bir pay alıyor" demişti.

Rolex'in ikinci el ve yeni modelleri arasındaki fiyat farkı, Mart 2022'deki zirveye kıyasla önemli ölçüde daraldı.

Hong Kong merkezli endüstri kuruluşu Hong Kong Watch Trades & Industries Federasyonu'nun fahri danışmanı Samuel Lee, 'Hem Hong Kong hem de Çin anakarasının ekonomisi pek iyi durumda değil. Diğer faktörlerin yanı sıra Renminbi'nin de zayıf olması nedeniyle tüketiciler bugün paralarını nasıl harcadıkları konusunda daha dikkatliler' dedi.

Perakende ve ikinci el piyasasında fiyatlar arasındaki farkın daralmasında, "Beklenen değer daha düşük olduğundan insanlar satın alma yaparken daha temkinli davranıyorlar" olarak açıklanıyor.

Perakende ve ikinci el piyasasında fiyatlar arasındaki farkın daralmasında, "Beklenen değer daha düşük olduğundan insanlar satın alma yaparken daha temkinli davranıyorlar" olarak açıklanıyor.

Ancak analistlere göre saatler, bir değer saklama aracı olmaya devam edecek. Yakın tarihli bir McKinsey ve Business of Fashion raporu, mücevher ve saatlerin önümüzdeki dört yıl içinde ihtiyari lüks harcamalardan bir pay alacağını, 'hazır giyim'in ise zayıflayacağını öngörüyor ve 'belirsiz bir ekonomik ortamda sağlam malların değerlerini koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu' öngörülüyor.

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Swatch CEO'su Nick Hayek, kullanılmış saat fiyatlarındaki yavaşlamanın sektör için sağlıklı bir dinamik olduğunu ve spekülatif balonun sona erdiğine işaret ettiğini söyledi.

Swatch CEO'su Nick Hayek, kullanılmış saat fiyatlarındaki yavaşlamanın sektör için sağlıklı bir dinamik olduğunu ve spekülatif balonun sona erdiğine işaret ettiğini söyledi.

Sosyal medyada da lüks saat piyasası hakkındaki yorumlar ilgi çekti.

Sosyal medyada da lüks saat piyasası hakkındaki yorumlar ilgi çekti.
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