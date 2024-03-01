Yatırım Profesyonellerinin En Çok Kazanç Potansiyeli Gördükleri Hisse Senetleri

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 9,30 TL oldu.BİM için ortalama hedef fiyat 465,94 TL, THY için 386,96 TL, Migros için 539,56 TL, YKB için 31,63 TL, Akbank için 54,25 TL, Coca-Cola İçecek için 675,46 TL, Mavi Giyim için 179,91 TL, Sabancı Holding için 103,46 TL ve TAV Havalimanları için 200,06 TL oldu.

Bu en beğenilen 10 hisse içinde en yüksek getiri potansiyeli sunan yine Turkcell oldu. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 16,76 kazandıran Turkcell, yer aldığı model portföylerde verilen hedef fiyatlara göre yüzde 40,92 getiri potansiyeline sahip. Turkcell'in ardından yüzde 37,46 getiri potansiyeli ile THY gelirken, onları yüzde 36,80 ile YKB, yüzde 31,35 ile Akbank ve yüzde 29,53 ile Mavi Giyim takip etti.