Yatırım Profesyonellerinin En Çok Kazanç Potansiyeli Gördükleri Hisse Senetleri
Yatırım Profesyonellerinin En Çok Kazanç Potansiyeli Gördükleri Hisse Senetleri
Kaynak: https://www.foreks.com/haber/detay/65...
Aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetler belli oldu.
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Foreks Haber tarafından takip edilen 27 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen hisseler Turkcell, BİM, Türk Hava Yolları, Migros ve YKB oldu.
27 model portföyünde toplam 65 farklı hisse senedi yer buldu.
Takip ettiğimiz model portföylerde yer alan 65 hisse arasında en yüksek getiri vaat eden 10 hisseye baktığımızda ise ilk sırada yüzde 94,87 ile Lider Faktoring yer aldı. Deva Holding yüzde 90,91, Reysaş GYO yüzde 59,36, Vestel Beyaz yüzde 58,48 ve Astor Enerj yüzde 50,28 getiri potansiyelleri ile dikkat çektiler.
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