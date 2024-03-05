Bir Devlete Bir Apple'a: En Ucuz iPhone Almanın Yolu Ne? Vergi Hesaplaması İki Telefon Aldıracak Cinsten
Bir Devlete Bir Apple'a: En Ucuz iPhone Almanın Yolu Ne? Vergi Hesaplaması İki Telefon Aldıracak Cinsten
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iPhone, akıllı telefon teknolojisini dünyaya kazandıran bir teknoloji olurken, dünyada en çok satılan telefonlardan biri.
Her versiyonu yakından takip edilen iPhone, tüm teknolojik ürünler gibi Türkiye'de yüksek vergilere maruz kalıyor.
Zam Sonrası bir iPhone'un ne kadar vergi, Ozan Bingöl açıkladı. 108 bin liralık en pahalı model üzerinde, şu vergi ve paylar bulunuyor:
Yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı yani 530 lira,
Yüzde 12 TRT Bandrol ücreti yani 6 bin 428 lira,
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Yüzde 50 ÖTV yani 29 bin 999 lira,
Yüzde 20 KDV yani 18 bin lira,
Vergisiz telefon fiyatı 53 bin 40 lira olurken,
Telefon alırken toplam vergi 54 bin 957 lira, tavsiye edilen satış fiyatı ise 107 bin 999 lira oluyor.
En ucuz iPhone almanın yolu da ABD vizesi varsa yaklaşık 12 bin liralık gidiş-dönüş ile 24 bin liralık THY'den ABD bileti alarak,
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ABD'den de 1.000 dolar (31 bin 600 lira) olan telefonu alıp, toplamda 55 bin 600 TL ödeyerek maliyeti düşürmenin yolu da var.
Yine de uzun sürüyor tabi. Siz hangisini tercih edersiniz?
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