Dünyanın En Zenginlerine Katılmak İçin Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?

Londra merkezli, küresel bir emlak danışmanlığı ajansı olan Knight Frank'ın araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de en zenginlerin arasına karışmanın bedeli en az 5,8 milyon dolar. Bu miktar geçen yıla göre yaklaşık %15 daha fazla.