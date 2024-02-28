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Dünyanın En Zenginlerine Katılmak İçin Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?

Dünyanın En Zenginlerine Katılmak İçin Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 15:41

Bir araştırmaya göre, ABD'nin en zengin kesimine dahil olmak için geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 daha fazla varlığa ihtiyacınız var.

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
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ABD'de en tepedeki zengin yüzde 1'in arasına girmek giderek zorlaşıyor.

ABD'de en tepedeki zengin yüzde 1'in arasına girmek giderek zorlaşıyor.

Londra merkezli, küresel bir emlak danışmanlığı ajansı olan Knight Frank'ın araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de en zenginlerin arasına karışmanın bedeli en az 5,8 milyon dolar. Bu miktar geçen yıla göre yaklaşık %15 daha fazla.

2024 Varlık Raporu'na göre Monako, bir önceki yıla göre %3,2 artışla 12,8 milyon dolar ile dünya çapında zenginliğin en yüksek eşiği için üst sıradaki yerini korurken, Lüksemburg ve İsviçre'de de 8 milyon dolardan fazlasına ihtiyaç var.

2024 Varlık Raporu'na göre Monako, bir önceki yıla göre %3,2 artışla 12,8 milyon dolar ile dünya çapında zenginliğin en yüksek eşiği için üst sıradaki yerini korurken, Lüksemburg ve İsviçre'de de 8 milyon dolardan fazlasına ihtiyaç var.
www.bloomberg.com

ABD ve diğer Batılı ülkelerde toparlanan piyasalar, zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun da genişlemiş olduğunu ortaya koydu.

Dünya Bankası verilerine göre, Monako'nun kişi başı gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 240 bin dolar olurken, Doğu Afrika'daki Burundi'nin 900 katı durumda.

Dünya Bankası verilerine göre, Monako'nun kişi başı gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 240 bin dolar olurken, Doğu Afrika'daki Burundi'nin 900 katı durumda.

Rusya 2022'de Ukrayna'yı işgal ettikten sonra hızlanan küresel ekonomideki sorunlar, enerji ve gıda fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu dünya çapında sorunlara yol açsa da, bu malları ithal etmek zorunda olan yoksul ülkeler özellikle borçlanma maliyetlerinin artmasından ağır darbe aldı.

Ancak herkes bunu aynı şekilde hissetmedi.

Ancak herkes bunu aynı şekilde hissetmedi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 insanı geçen yıl toplam servetlerine 1,5 trilyon dolar ekledi. Servetine en fazla servet ekleyen ise Tesla CEO'su Elon Musk oldu.

Knight Frank raporunda, "Bulgularımız ülkeler arasındaki servet dağılımındaki önemli farklılıkları doğruluyor" dedi.

Knight Frank raporunda, "Bulgularımız ülkeler arasındaki servet dağılımındaki önemli farklılıkları doğruluyor" dedi.
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