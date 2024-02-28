Dünyanın En Zenginlerine Katılmak İçin Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?
Dünyanın En Zenginlerine Katılmak İçin Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
Bir araştırmaya göre, ABD'nin en zengin kesimine dahil olmak için geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 daha fazla varlığa ihtiyacınız var.
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ABD'de en tepedeki zengin yüzde 1'in arasına girmek giderek zorlaşıyor.
2024 Varlık Raporu'na göre Monako, bir önceki yıla göre %3,2 artışla 12,8 milyon dolar ile dünya çapında zenginliğin en yüksek eşiği için üst sıradaki yerini korurken, Lüksemburg ve İsviçre'de de 8 milyon dolardan fazlasına ihtiyaç var.
Dünya Bankası verilerine göre, Monako'nun kişi başı gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 240 bin dolar olurken, Doğu Afrika'daki Burundi'nin 900 katı durumda.
Ancak herkes bunu aynı şekilde hissetmedi.
Knight Frank raporunda, "Bulgularımız ülkeler arasındaki servet dağılımındaki önemli farklılıkları doğruluyor" dedi.
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