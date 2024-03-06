Dünyanın En Pahalı Düğününde Gelin ve Damadın Görüntüleri "Allah'ım Kör Et Beni" Dedirtti!
Dünyanın En Pahalı Düğününde Gelin ve Damadın Görüntüleri "Allah'ım Kör Et Beni" Dedirtti!
Rihanna'nın sahne aldığı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğününden ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde gelinin gökdelen altındaki dansı ve damadın ayağındaki terlikler dikkat çekti.
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Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani'nin düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Masallardaki gibi tam 3 gün 3 gece sürecek olan düğün, dünya çapında ünlü isimleri ağırlandı. Bu büyülü düğün, Cuma günü başladı ve pazar günü sona erdi.
Bu yılın sürprizi ise dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna'nın düğünde sahne alacak olmasıydı. Bu, düğünün ne kadar büyük bir etkinlik olacağının bir göstergesi oldu.
Bu düğün, hem Hindistan'da hem de dünya çapında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Şimdiden görüntüler sosyal medyada gündem olmaya başladı.
Düğünden verdiğimiz detayların yanı sıra gördükleriniz de bir o kadar sizi şaşırtacak!
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Bu gösterişli kutlamanın aslında bir nişan olduğu konuşulmaya başladı. Doğrusu nişan böyleyse, düğünü hayal edemedik!
Kutlamadan çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gökdelenin altında yapılan seremoni dikkat çekti.
Bu arada davetliler arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates gibi dünya çapında tanınan isimler de vardı.
Gelin hanımın gökdelen altındaki eşine yaptığı dans şovu da gözlerden kaçmadı. Ancak başımızı çevirince gördüklerimiz şok etti!
Bu gökdelenin kendilerinin olduğunun altını da çizelim. Bu gökdelen özel tasarlanmış ve sadece 6 katında arabaları var. İçeride 500’den fazla çalışan var.
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Ama o da ne?! Dünyanın en zenginleri arasında bulunan Hintli ailenin oğlu düğününde ayağına terlik mi giymiş??
Babasının 100 milyar dolardan fazla serveti olduğuna bakmayın, adam doğal!
Rihanna'nın 8 milyar dolar aldığı bu düğün o düğün mü? Evet, gelinin üstündeki bütün takılar ve parıltılar pırlanta...
Kutlama yemeği de ikram ettiler elbette, ancak sanki biraz nefsi terbiye etmek amacı güdüyordu (!) Birkaç kuru köfte koyuverdiler servis tabaklarına.
Düğüne katılacak konukların ne giyeceği konusunda da bir ayrıntıya gidildiğini hatırlatalım. Konuklara tam 9 sayfalık bir kıyafet kuralı listesi gönderildi. Bu liste, düğünün her bir günü için özel olarak hazırlandı.
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Ayrıca düğün boyunca konuklar için özel makyaj uzmanları ve kuaförler de hizmet verecek. Bu sayede konuklar, her an kamera karşısına geçmeye hazır olacaklardı.
Yani, videoda görünen herkes gelin ve damat için özel olarak hazırlandı... Hadi o görüntülere bir bakalım...
İşte düğünden o görüntüler...
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