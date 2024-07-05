Dünyanın En Zengin Ailelerinden Olan Ambanilerin Düzenlediği Şenlikte Justin Bieber'ın Sahne Alcağı Öğrenildi
Dünyanın En Zengin Ailelerinden Olan Ambanilerin Düzenlediği Şenlikte Justin Bieber'ın Sahne Alcağı Öğrenildi
Mukesh Ambani'nin oğlu için üç gün sürecek düğün töreni için hazırlıklar tamamlanmıştı. Düğün günü ortaya çıkan görüntüler büyük şaşkınlık yaratmıştı; geçtiğimiz aylarda Ambani'nin oğlu evlenmiş ve düğünde Rihanna performans sergilemişti. Şimdi ise kutlamalar için Justin Bieber harekete geçti!
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Geçtiğimiz aylarda, dünyanın en zengin ailelerinden olan Ambanilerin düzenlediği üç gün üç gecelik festival tadındaki düğünde uzun süredir hayranlarını yüz üstü bırakan Rihanna sahne almış, olay gündeme bomba gibi oturmuştu.
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Rihanna'nın kıyafetinden, 90 dakikada karşılığında aldığı 6 milyon dolara ve düğünün şatafatlı detaylarına birçok olay viral olurken Ambani ailesi yine çok konuşulacak bir haberle manşetlere yerleşti.
Genç kızların ilk aşkı dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Anant Ambani ve Radhika Merchant çiftinin düğün öncesi kutlamaları için Mumbai'ye gittiği öğrenildi!
Daha önce ailenin düğün eğlencelerinde sahne alan Rihanna ve Beyonce'den daha çok ücret alacağı öğrenilen Bieber'ın bu konserden kazancı 10 milyon dolar olacak!
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