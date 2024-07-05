Dünyanın En Zengin Ailelerinden Olan Ambanilerin Düzenlediği Şenlikte Justin Bieber'ın Sahne Alcağı Öğrenildi

Mukesh Ambani'nin oğlu için üç gün sürecek düğün töreni için hazırlıklar tamamlanmıştı. Düğün günü ortaya çıkan görüntüler büyük şaşkınlık yaratmıştı; geçtiğimiz aylarda Ambani'nin oğlu evlenmiş ve düğünde Rihanna performans sergilemişti. Şimdi ise kutlamalar için Justin Bieber harekete geçti!