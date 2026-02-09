onedio
1 Milyon Dolar Ödüllü Grok Video Yarışmasının Kazananı Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 12:50

X'in sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir yarışma düzenleyeceğini duyurmuştu. X'in yapay zeka robotu Grok'la üretilecek en iyi videoyu yapana 1 milyon dolar para ödülü vadetmişti. Üstelik bu videonun ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve reklam gösteriminin saniyesinin bile milyon dolarlarla ölçüldüğü Super Bowl'da yayınlanacağını açıklamıştı. Birincilik ödülü Andy Orsow isimli içerik üreticisine gitti.

Ödülü kazanan Andy Orsow tebrikleri böyle kabul etti.

Bildirimler kontrolden çıktı, hepsine yetişemiyorum veya cevap veremiyorum, bu yüzden sadece güzel sözleriniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmekle yetineceğim!

Son paylaşımımda 'Yarın görüşürüz' demiştim, yani bugün pek bir şey paylaşmayacağım demekti ama uğramamak da zor.

