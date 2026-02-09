1 Milyon Dolar Ödüllü Grok Video Yarışmasının Kazananı Belli Oldu

X'in sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir yarışma düzenleyeceğini duyurmuştu. X'in yapay zeka robotu Grok'la üretilecek en iyi videoyu yapana 1 milyon dolar para ödülü vadetmişti. Üstelik bu videonun ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve reklam gösteriminin saniyesinin bile milyon dolarlarla ölçüldüğü Super Bowl'da yayınlanacağını açıklamıştı. Birincilik ödülü Andy Orsow isimli içerik üreticisine gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ödülü kazanan Andy Orsow tebrikleri böyle kabul etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın