Will Smith’in Meşhur Spagetti Videosu, Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi
2023 yılında, yapay zeka henüz günlük hayatımızın bu kadar merkezinde değilken Will Smith’in o meşhur, bozuk görüntülü spagetti yeme videosu viral olmuştu. Bugün ise ulaşılan teknolojik seviye sayesinde, saniyeler içinde mükemmele yakın sonuçlar alabiliyoruz. Sadece üç yılda yaşanan bu devasa sıçrama, 2030’a doğru ilerlerken hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak nelerin bizi beklediğini merak ettiriyor.
Detaylar 👇
Üç yılda komik olmaktan korkutucu derecede gerçekçi olmaya.
Teknolojinin bu kadar kısa sürede katettiği yol, geleceğe dair ufkumuzu genişletiyor.
Will Smith'in spagetti yeme videosunun evrimini buradan izleyebilirsiniz 👇
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
