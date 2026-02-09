Will Smith’in Meşhur Spagetti Videosu, Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi

2023 yılında Will Smith'in spagetti yediği o meşhur video, yapay zekanın 'emekleme' dönemindeki teknik yetersizliğini gösteren bir mizah malzemesiydi. İlerleyen zamanlarda da yapay zekanın video oluşturma araçlarını test etmek için aynı konsept defalarca kullanıldı. Böylece Will Smith'in spagetti yeme videosu artık bir yapay zeka kalite test metodu oldu. Sadece üç yıl içinde bu teknoloji, bozuk görüntülerden sinematik kalitede kusursuz videolara evrildi. Bugün ulaşılan nokta, yapay zekanın artık sadece bir araç değil, gerçeği birebir taklit edebilen güçlü bir yönetmen olduğunu kanıtlıyor.