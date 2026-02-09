onedio
Haberler
Teknoloji
Will Smith’in Meşhur Spagetti Videosu, Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi

Ömer Faruk Kino
09.02.2026 - 12:40

2023 yılında, yapay zeka henüz günlük hayatımızın bu kadar merkezinde değilken Will Smith’in o meşhur, bozuk görüntülü spagetti yeme videosu viral olmuştu. Bugün ise ulaşılan teknolojik seviye sayesinde, saniyeler içinde mükemmele yakın sonuçlar alabiliyoruz. Sadece üç yılda yaşanan bu devasa sıçrama, 2030’a doğru ilerlerken hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak nelerin bizi beklediğini merak ettiriyor. 

Üç yılda komik olmaktan korkutucu derecede gerçekçi olmaya.

2023 yılında Will Smith'in spagetti yediği o meşhur video, yapay zekanın 'emekleme' dönemindeki teknik yetersizliğini gösteren bir mizah malzemesiydi. İlerleyen zamanlarda da yapay zekanın video oluşturma araçlarını test etmek için aynı konsept defalarca kullanıldı. Böylece Will Smith'in spagetti yeme videosu artık bir yapay zeka kalite test metodu oldu. Sadece üç yıl içinde bu teknoloji, bozuk görüntülerden sinematik kalitede kusursuz videolara evrildi. Bugün ulaşılan nokta, yapay zekanın artık sadece bir araç değil, gerçeği birebir taklit edebilen güçlü bir yönetmen olduğunu kanıtlıyor.

Teknolojinin bu kadar kısa sürede katettiği yol, geleceğe dair ufkumuzu genişletiyor.

2030 yılına yaklaştığımızda, muhtemelen sadece video izlemekle kalmayacağız. Yapay zeka sayesinde anlık olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş filmlerin ve interaktif dünyaların içinde yer alacağız. Bugün bizi şaşırtan bu gelişim hızı, yakın gelecekte hayal bile edemediğimiz dijital deneyimlerin kapısını aralıyor.

Will Smith'in spagetti yeme videosunun evrimini buradan izleyebilirsiniz 👇

