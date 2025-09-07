onedio
8 Eylül - 14 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın başında Ay, Satürn ve Neptün'ün uyumlu birlikteliği, senin de uyku düzenine biraz daha özen göstermen gerektiğini işaret ediyor. Yeterli uyku almak, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olurken, enerjini de yükseltecek. Bu yüzden, rahat bir uykuya dalabilmek için geceleri hafif bir kitap okumayı ya da sakinleştirici bir müzik dinlemeyi deneyebilirsin.

Haftanın ortasında ise Ay'ın etkisiyle mide ve sindirim sistemin hassaslaşabilir. Bu dönemde, özellikle akşam yemeklerinde ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durman, mide rahatsızlıklarını önleyecektir. Haftanın sonuna doğru ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, zihinsel açıdan berraklık ve odaklanma yeteneği getirecek. Yani kendine zaman ayırırsan ruhsal ve bedensel anlamda şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

