8 Eylül - 14 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak! Güneş ve Merkür'ün gökyüzünde eşsiz bir dansa başlamasıyla, özellikle haftanın sonlarına doğru iş hayatında adeta bir sis perdesi kalkıyor. Daha önce belki de başını ağrıtan, karmaşık ve çözümsüz gibi görünen projeler, analitik zekan ve dikkatli yaklaşımın sayesinde adeta bir bulmaca gibi çözülüyor. Senin bu süreçteki başrolün, ofis ortamında ya da iş görüşmelerinde, sözlerinle büyülü bir etki yaratabilmeni sağlıyor.

Haftanın ortasında biraz dağınık hissetmen gayet normal, sonuçta sen de bir insanın ve herkesin dağınık günleri olabilir. Ancak plan yaparak ve disiplinli bir şekilde ilerlediğinde, her şeyin rayına oturduğunu göreceksin. Finansal konularda da daha gerçekçi ve mantıklı bir bakış açısı kazanıyorsun; gelir–gider dengesini toparlamak, seni daha sağlam ve güvende hissettirecek bir yola sokacak. Hafta sonuna doğru ise belki de beklediğin o büyük iş teklifi ya da önemli bir görev üstlenme fırsatı karşına çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…