6 Eylül Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sosyal çevrendeki hareketliliklerle birlikte beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsin. Hafta sonu planlanan bir arkadaş buluşması, belki de sıradan gibi görünen ama aslında oldukça heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Bu buluşmada başlayacak olan masum bir sohbetin, romantik bir ilişkiye dönüşme ihtimali oldukça yüksek.

Özellikle bekar bir Yengeç burcuysan, bu hafta sonu aşkın tatlı heyecanını yaşayabilirler. Uranüs retrosunun etkisiyle, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katılabilir. Belki de hayatının aşkıyla bu tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Bu yüzden, gözlerini dört aç ve etrafına dikkatlice bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…