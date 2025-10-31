Sevgili Yay, bu ay aşkta 27 Kasım’da Satürn retronun sona ermesi, ilişkilerde ciddiyet rüzgârı estiriyor. Artık duygusal kararlılık senin için öncelik. Geçici maceralar yerine derin güven arıyorsun. İlişkin varsa partnerinle ev, yaşam biçimi veya gelecek planlarını konuşabilirsin.

Bekar Yaylar için ise ciddi bir aday gündeme gelebilir; bu kişi senin değerlerini paylaşan biri olacak. Bu ay flört değil, kalıcılık zamanı. Artık kalbinin gerçekten nereye ait olduğunu biliyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…