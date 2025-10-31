onedio
Kasım Yay Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ay aşkta 27 Kasım’da Satürn retronun sona ermesi, ilişkilerde ciddiyet rüzgârı estiriyor. Artık duygusal kararlılık senin için öncelik. Geçici maceralar yerine derin güven arıyorsun. İlişkin varsa partnerinle ev, yaşam biçimi veya gelecek planlarını konuşabilirsin. 

Bekar Yaylar için ise ciddi bir aday gündeme gelebilir; bu kişi senin değerlerini paylaşan biri olacak. Bu ay flört değil, kalıcılık zamanı. Artık kalbinin gerçekten nereye ait olduğunu biliyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

