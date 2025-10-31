Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Yay ve yükselen Yay burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir.

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Yay ve yükselen Yay burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu aylık burç yorumları