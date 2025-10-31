Sevgili Yay, bu ay Merkür retrosu sırasında zihinsel yoğunluk ve iletişim baskısı baş ağrısı veya yorgunluğa yol açabilir. Enerjini dengelemek için hafif egzersizler, kısa yürüyüşler ve meditasyon faydalı olacak. Sindirim ve solunum sistemine dikkat etmelisin. Su tüketimini artırmak ve vitamin ağırlıklı beslenmek bağışıklığını güçlendirecek.

Ayın ortasından itibaren ise tempolu günlerde nefes teknikleri enerjini korumana yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…