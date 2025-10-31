Sevgili Yay, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde sezgisel kararları ön plana çıkarıyor. Yaratıcı fikirler ve stratejik hamlelerle projelerde öne çıkabilirsin. Zor durumlarda hızlı ve etkili çözümler üretmek kolaylaşacak. Takım içindeki iletişim ve liderlik becerilerin fark edilecek; motivasyonun yüksek olacak.

Merkür retrosu, eski projeleri yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Eksik kalmış işler, yarım bırakılan projeler veya eski iş birlikleri tekrar gündeme gelebilir. Titiz ve dikkatli çalışmak, bu süreci kariyerinde avantajlı bir döneme çevirecek. Eski deneyimlerden ders çıkararak sağlam ve stratejik adımlar atabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…